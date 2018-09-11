Россия открыто запугивает Украину войной: на границу Донбасса переброшена колонна "Ураганов"

11.09.2018 11:59

Россия стянула к границе с Украиной тяжелые артиллерийские системы залпового огня "Ураган".

Колонну военной техники заметили в окрестностях неподконтрольного Украине участка государственной границы на Донбассе - кадры были опубликованы одиозным российским пропагандистом Александром Сладковым, который регулярно публикует на подконтрольных Кремлю каналах материалы о войне на Донбассе, передает dialog.ua.

Сладков, очевидно направляющийся на восток Украины, показал видео, как "случайно" заметил колонну "Ураганов" и машин сопровождения на одной из дорог у границы возле КПВВ "Успенка".

По словам пропагандиста, российские военные стянули технику на границу для психологического давления и устрашения.

Он также сообщил, что россияне регулярно меняют технику и выводят на позиции десятки танков, БМП и БТР. Сладков дал понять, что в Москва пытается оказывает давление на Украину.