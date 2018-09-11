- Россия и "ДНР" подняли войска: чем это угрожает Украине. ВИДЕО22:31
- Выборы в Украине: правила голосования для переселенцев изменили21:34
- От нее зависят жизни: Гройсман рассказал о важнейшей реформе, которая стартует в 2019-м17:47
- Мощнейшие бронекатера ВМС спущены: Украина готова отбивать атаки российского агрессора в Азовье14:53
- Схід і Захід України: що об'єднує і роз'єднує громадян перед виборами14:12
- Россия открыто запугивает Украину войной: на границу Донбасса переброшена колонна "Ураганов"11:59
- Куць сообщил о новых сложностях на Донбассе после гибели Захарченко09:40
- "Мы должны освободить Украину от этой украинской нации", - Стрелков рассказал, какая часть Украины не войдет в РФ08:01
- Громкое ЧП в Киеве: во время урока восьмиклассник изрезал ножницами учительницу из-за плохой оценки 22:00
- «Гражданин ЛНР» Джефф Монсон стал депутат Госдумы РФ21:45
Россия открыто запугивает Украину войной: на границу Донбасса переброшена колонна "Ураганов"
Россия стянула к границе с Украиной тяжелые артиллерийские системы залпового огня "Ураган".
Колонну военной техники заметили в окрестностях неподконтрольного Украине участка государственной границы на Донбассе - кадры были опубликованы одиозным российским пропагандистом Александром Сладковым, который регулярно публикует на подконтрольных Кремлю каналах материалы о войне на Донбассе, передает dialog.ua.
Сладков, очевидно направляющийся на восток Украины, показал видео, как "случайно" заметил колонну "Ураганов" и машин сопровождения на одной из дорог у границы возле КПВВ "Успенка".
По словам пропагандиста, российские военные стянули технику на границу для психологического давления и устрашения.
Он также сообщил, что россияне регулярно меняют технику и выводят на позиции десятки танков, БМП и БТР. Сладков дал понять, что в Москва пытается оказывает давление на Украину.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, граница, РСЗО "Град", военная техника, КПВВ
- На границе Украины была замечена огромная колонна военной техники РФ
- "Чем больше техники пришлют из России, тем больше сожжем", - громкое заявление известного украинского военного
- Россия стянула военную технику у границы с Украиной (ВИДЕО)
- Вблизи границы Украины замечены российские "Искандеры"
- Россия перебрасывает к границе с Украиной большое число военной техники
- Украино-российская граница уходит вглубь: пограничники роют окопы (ВИДЕО)
- Россия и "ДНР" подняли войска: чем это угрожает Украине. ВИДЕО22:31
- С оккупированных территорий в РФ вывозят неизвестные грузы колоннами грузовиков21:59
- Убийство Захарченко в Донецке: спутница главаря "ДНР" из больницы впервые рассказала о взрыве. ВИДЕО20:58
- День міста у Лимані «розфарбувала» команда молодіжної платформи «Альтанка»20:35
- У Покровську з'явився новий відкритий простір20:08
- У Новогродівці платформа ініціатив «Move» долучає мешканців міста до настільного тенісу19:43
- В оккупированный Донецк возвращается «старая банда»19:18
- Боевики «ДНР» минируют дороги и обочины. Знаки об опасности не ставят17:23
- Что тут делить и так мало чего осталось: Ходаковский о ситуации в «ДНР»17:08
- В Мариуполе началась эпидемия кори16:51
- Россия и "ДНР" подняли войска: чем это угрожает Украине. ВИДЕО22:31
- С оккупированных территорий в РФ вывозят неизвестные грузы колоннами грузовиков21:59
- Выборы в Украине: правила голосования для переселенцев изменили21:34
- Убийство Захарченко в Донецке: спутница главаря "ДНР" из больницы впервые рассказала о взрыве. ВИДЕО20:58
- День міста у Лимані «розфарбувала» команда молодіжної платформи «Альтанка»20:35
- У Покровську з'явився новий відкритий простір20:08
- У Новогродівці платформа ініціатив «Move» долучає мешканців міста до настільного тенісу19:43
- В оккупированный Донецк возвращается «старая банда»19:18
- Стало известно, что подорожает в Украине в ближайшее время18:52
- Округ №100: Політична колиска Тимошенко, де вперше пролунало "Юля - молодець"18:22
- Стало известно, что подорожает в Украине в ближайшее время18:52
- Округ №100: Політична колиска Тимошенко, де вперше пролунало "Юля - молодець"18:22
- Какие медицинские услуги в Украине бесплатные, а за что придется платить15:11
- Схід і Захід України: що об'єднує і роз'єднує громадян перед виборами14:12
- Нумерология: что дата свадьбы может рассказать о вашей семье22:13
- Ученые назвали пробиотики вредными21:32
- Названы опасные последствия хронического недосыпания19:30
- Назван популярный напиток, который может спровоцировать гипертонию18:17
- В Донецкой области отметили 75-ю годовщину освобождения Донбасса18:10
- Продукты, улучшающие память15:13
- Соцсети: в Донецке на ЖД вокзале боевики расстреляли водителя автобуса при проверке докуметов - подробности
- «Мы не знали, чем кончится». Царев сделал неожиданное признание о «новороссии»
- Это будет худшая неделя для этих 3 знаков зодиака
- Россия не вернет оккупированный Донбасс Украине: Пушилин рассказал о будущем "ДНР"
- "Мы хотим есть": доведенные до нищеты жители Луганска вынесли на блошиный рынок последний скарб - кадры
- У семьи убитого Захарченко начались серьезные проблемы: могут остаться без имущества
- В Донецке первый резонансный арест после смены главаря "ДНР": на подвал брошен главврач наркологии "ДНР" Цыба
- Пристегните ремни: Бабченко дал зловещий прогноз по следующему ходу России
- "Сепар" номер два, кого опять взорвали", - в Донецке возле "МВД" "ДНР" прогремели три взрыва
- Жесткое наступление «ЛДНР» на Донбассе: бойцы ВСУ мощно дали «по зубам» боевикам в ответ