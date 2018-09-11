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Выборы в Украине: правила голосования для переселенцев изменили
В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц рассказали о новой процедуре.
Внутренне перемещенные лица в Украине теперь будут пользоваться упрощенной процедурой смены места голосования на президентских и парламентских выборах. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, передают Подробности.
В министерстве сообщили, что новой процедурой можно воспользоваться только на период проведения выборов президента Украины, народных депутатов и всеукраинского референдума.
"До принятия Постановления №129 такую возможность имели только внутренне перемещенные лица с временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и города Севастополя", - говорится в сообщении.
Теги: Украина, Донбасс, выборы, голосование, переселенцы
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