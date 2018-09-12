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Мосийчук закатил истерику: Украина не может воевать с Россией!

12.09.2018 14:16
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Мосийчук закатил истерику: Украина не может воевать с Россией!

Украинский депутат Игорь Мосийчук обвинил власти Украины в страхе перед Россией из-за ситуации в Азовском море. Как сообщает replyua.net со ссылкой на телеканал 112, политик устроил настоящую истерику из-за сложившейся ситуации в Азовском море. «Посмотрите, что происходит в Азовском море. Там у нас прямое столкновение с Россией, а не с сепаратистами, не с «ЛДНР», - подчеркнул нардеп. 

Также он заявил, что пока не видел в Азовском море украинский флот и армию, однако их обязательно нужно туда ввести. «К сожалению, Украина не готова, хотя у нас есть абсолютное право точно так же досматривать российские корабли в Азовском море по двусторонним соглашениям. Они ведь досматривают наши. Но я сильно сомневаюсь, что эти бронекатера, которые сейчас туда везут, рискнут это сделать. Сомневаюсь, что Порошенко даст эту команду. Зачем обманывать украинцев? Давайте уже признаем, что мы не можем воевать с Россией», - добавил Мосийчук. 

Напомним, что проблема в Азовском море началась после того, как украинские пограничники задержали российское судно Норд. Позднее было задержано еще одно российское судно, после чего Россия предприняла ответные действия. 



Теги: Украина, Россия, Донбасс, война, ДНР, ЛНР
 
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