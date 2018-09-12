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Насалик подтвердил повышение цен на газ для населения

12.09.2018 20:35
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Насалик подтвердил повышение цен на газ для населения

Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик подтвердил данные о повышении тарифов на газ для населения.

По его словам, в ближайшее время Кабмин повысит цену газа, так как это является одним из условий МВФ для предоставления кредита Украине. 

При этом окончательную цену на газ для населения Насалик не назвал: «Премьер уже озвучил, что мы не можем вести неконструктивные разговоры с Международным валютным фондом. Поэтому, будет повышение, но я не могу сказать, на сколько. Я не веду переговоров по цене на газ. Это обязательство возложено на Министерство финансов». 

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, газ, повышение тарифов
 
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