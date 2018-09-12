Не хватает пенсионного стажа: как выгоднее докупить

12.09.2018 19:45

Согласно украинским законам, если вам не хватает пенсионного стажа, его можно купить. Как это сделать вовремя и правильно – рассказала первый заместитель начальника главного управления Пенсионного фонда Украины в Черкасской области Анна Вовкогон, передает Голос Украины.

КАКОЙ НУЖЕН СТАЖ, ЧТОБЫ ВЫЙТИ НА ПЕНСИЮ

Начиная с 1 января 2018 года право на назначение пенсии по возрасту имеют граждане 60 лет при наличии 25 лет страхового стажа. Со следующего года необходимый стаж будет увеличиваться на год, пока не достигнет 35 лет (до 2028 года).

Если необходимого стажа нет, то право на назначение пенсии по возрасту (с 1 января 2018 года) имеют граждане в возрасте 63 лет, при наличии у них до 31 декабря 2018 года от 15 до 25 лет страхового стажа. Далее необходимый стаж будет увеличиваться на год, пока не достигнет до 2028 года от 25 до 35 лет.

Начиная с 1 января 2019 года право на назначение пенсии по возрасту получат граждане в возрасте 65 лет, при наличии у них до 31 декабря 2018 года не менее 15 лет страхового стажа.

ЕСЛИ СТАЖА НЕ ХВАТАЕТ – КАК ЕГО ДОКУПИТЬ?

Для докупки стажа можно воспользоваться одним из двух способов:

Способ ПЕРВЫЙ. Обратиться в фискальную службу, составить договор и оплатить сразу за весь период.

Способ ВТОРОЙ. Составить договор не менее чем на год и оплачивать постепенно.

КАК ВЫГОДНЕЕ? Выгоднее воспользоваться вторым вариантом: так получится в два раза дешевле, из-за того, что при одноразовой оплате учитываются коэффициенты.

Если за несколько лет до выхода на пенсию вы понимаете, что стажа не хватит, то можете начинать оплачивать «долг» заблаговременно и постепенно.

КАК РАССЧИТАТЬ СТОИМОСТЬ СТАЖА? Расчет размера доплаты производится по формуле: Д = С х К х М, где:

Д – доплата за пенсионный стаж, которого не хватает;

С – страховой взнос с минимальной заработной платы по ставке ЕСВ – 22%;

К – коэффициент стоимости компенсации, который применяется при единовременной уплате (за один год этот коэффициент равен 2);

М – количество месяцев стажа, которых не хватает для пенсии.

Источник: https://from-ua.com