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Сестра Сенцова обнародовала содержание завещания
В своем завещании украинский политический заключенный Олег Сенцов передал соратнице из аннексированного агрессором Крымского полуострова работу над своими незаконченными фильмами, а также сценариями. Как информирует replyua.net, такую информацию изданию «Крым.Реалии» рассказала двоюродная сестра режиссера Наталья Каплан.
В частности, Каплан сообщила: «Он составил завещание на имя своей подруги, соратницы. Она из Крыма. Имя я называть не буду. Просит, чтобы в случае его смерти ей передали работу над его фильмами незаконченными, сценариям. Чтобы она распоряжалась ими, как считает нужным сама или, если она откажется, чтобы передала это тому, кто сможет с этим справиться. Финансовая сторона вопроса - гонорары и так далее - детям конечно».
Напомним, ранее вчера мы уже сообщали, что 10 сентября 2018 года Наталия Каплан сообщила, что незаконно удерживаемый в тюрьме Кремля политзаключенный Олег Сенцов написал завещание.
Теги: Россия, Донбасс, завещание, сестра, политзаключенные
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