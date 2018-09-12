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Стало известно, каким пенсионерам увеличили субсидию на отопление
В течение отопительного сезона всем пенсионерам насчитывается субсидия, большая, чем у других категорий граждан. Социальная норма жилья для неработающих пенсионеров, по которой полагается субсидия, теперь увеличена, пишет politeka.
Каким пенсионерам положена субсидия на отопление?
Для домов, находящихся на дачных участках также будет полагаться субсидия. Если люди проживают в дачном доме, они могут обратиться с заявлением в местный совет, чтобы оформить субсидии неработающим пенсионерам в 2018 году. Если пенсионеры живут не в квартирном, а в частном доме, отопительный сезон для них начинается с пятнадцатого октября и длится до пятнадцатого апреля, именно на этот срок начисляется субсидия на топливо или газ. Ранее отопительным сезоном считался период с первого октября по тридцатое апреля. Таким образом, субсидия на квартплату пенсионерам осталась прежней, а на отопление — сокращена на месяц.
Субсидия на оплату ЖКХ пенсионерам может быть скорректирована в зависимости от действительно проживающих и отсутствующих жильцов. При подаче заявления на оформление субсидии вы указываете всех, кто прописан в вашем жилье, включая тех, кто проживает по другому адресу. Возле фамилий отсутствующих, но прописанных на вашей жилплощади людей вы ставите пометку – по данному адресу не проживает. Для подтверждения этого факта требуется справка о временной регистрации данного лица по другому адресу. Социальная инспекция исследует условия быта в вашем жилье, специальная комиссия выносит решение о начислении субсидии на фактически проживающих людей на данной жилплощади. В этом случае субсидия пенсионерам на коммунальные услуги и отопление принимает во внимание только доходы тех, кто действительно живет у вас. Стоит отметить, что решение специальной комиссии о начисление субсидии только на тех, кто реально живет в доме, не влияет на состояние постоянной прописки отсутствующих членов семьи.
Субсидия на ремонт
Субсидия на капитальный ремонт дома для пенсионеров может быть выделена, если они являются членами семьи военнослужащих особой категории. Так семьям участников АТО положены дотации или субсидия на бесплатный ремонт по месту прописки, если участник военных действий является собственником данной жилой площади. Это может быть как капремонт, так и восстановление части жилплощади, подлежащей ремонту, такой как крыша, сантехника, электропроводка, оконные или дверные рамы и так далее. Бесплатный ремонт проводится при отсутствии ремонтных работ в квартире более десяти лет. Количество денег, отведенных на ремонт, государство не устанавливает. Решение об этом принимают местные органы власти на основании данных экспертизы о состоянии жилплощади. Комиссия экспертов создается после оформления заявления о необходимости ремонта.
Монетизация льгот для пенсионеров
Некоторые льготы, положенные пенсионерам могут быть монетизированы. Речь, в частности, идет о проезде в городском и пригородном транспорте. Согласно социальной норме пожилым людям положены тридцать поездок в месяц. На этом основании пенсионерам будет выделена компенсация, которой они могут распоряжаться по своему усмотрению. Этот закон будет работать так: любые льготные категории пассажиров будут упразднены, и проезд начнут оплачивать все граждане. Каждому льготнику предполагается к выдаче около двухсот гривен. Людям, которые имеют право бесплатно пользоваться междугородним автотранспортом, будет прибавлено еще двадцать процентов к установленной сумме. Компенсацию, предназначенную на проезд инвалидам первой и второй групп, планируется удвоить. До монетизации льгот на транспорт привилегиями бесплатной поездки обладала треть населения Украины.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, отопление, субсидия, коммунальные услуги
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