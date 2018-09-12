Удар по карману украинцев: власти согласились поднять цену на газ для населения на 23,5% с октября 2018-го

12.09.2018 07:46

Стало известно, что с октября месяца текущего года стоимость газа может повыситься на 23,5 процента.

Как информирует replyua.net со ссылкой на «Украинские новости», этот вопрос среди прочих обсуждается в ходе переговоров между представителями Украины и МВФ. Ссылаясь на свои источники, издание отмечает, что основным предметом переговоров стал возможный запуск новой программы финансирования Stand-by, которая заменит действующую EFF и поможет избежать дефолта и резкого повышения цены газа для населения.



Как подчеркивает издание, обсуждается не вариант новой программы, которая началась бы с апреля 2019 года, а именно вариант ее замены уже сейчас на новую - Stand-by. Фактически это означает перекредитование. Сообщается, что замена программы даст возможность перегрузить вопрос о повышении цены газа.



Согласно действующей сегодня программе EFF цены на газ могут увеличится на 23,5% уже с октября - приблизительно 8,5 тысяч гривен. Это при том, что МВФ соглашался на нижнюю планку в 30%. Цены газа для промышленности и населения в итоге должны сравняться. По неофициальной информации, в новом меморандуме также будет поднят вопрос о введении рынка земли.