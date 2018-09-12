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Украина наносит новый удар агрессору: арестованы "дочки" крупнейших банков Российской Федерации
Решением Апелляционного суда в Киеве наложен арест на акции дочерних предприятий финансовых учреждений с "российскими корнями" "ВТБ", "Проминвестбанка", "Сбербанка".
Такая жестка мера была принята, в том числе, из-за крымских событий четырехлетней давности, когда украинские предприятия и финучреждения утратили свои активы при оккупации полуострова. Апелляционный суд столицы поставил точку в рассмотрении иска 18 украинских предприятий и экс-управляющего "ПриватБанка" Александра Дубилета против России. Все они пожаловались на потерю своих активов в связи с оккупацией Крымского полуострова, сообщает "Диалог.UA". Суд принял решение наложить арест на акции "дочек" "ВТБ", "Проминвестбанка" и Сбербанка России, работающих в Украине.
При этом постановление суда уже опубликовано в Едином реестре судебных решений, но может быть обжаловано в 30-дневный срок в Верховном суде Украины.
Согласно сообщению ТАСС, истцы основывали свои требования на постановлении международного арбитража в Гааге, который удовлетворил их требования. Россия должна выплатить пострадавшему украинскому бизнесу компенсацию в размере 159 миллионов долларов США и возместить расходы, связанные с судебным разбирательством.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Украина, Россия, Донбасс, банк, Сбербанк, агрессор
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