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Украинцам разрешат легализовать свои частные и дачные дома
В Украине начала работать строительная амнистия для частных и дачных домов, которые были построены без специальных документов. Как передает replyua.net, в силу вступает приказ Минрегионстроя об утверждении порядка обследования и принятия в эксплуатацию таких домов. Украинцы уже могут начинать готовить документы, чтобы узаконить все самовольные постройки.
Как отметили в ведомстве, строительная амнистия будет распространяться на объекты незначительного класса последствий: сооружения и здания сельскохозяйственного назначения, которые были построены до 12 марта 2011 года, а также на индивидуальные садовые, жилые, дачные дома площадью менее 300 квадратных метров, хозяйственные здания и сооружения площадью менее 300 квадратных метров, построенные в период с 5 августа 1992 года по 9 апреля 2015 года. Чтобы легализовать такие объекты недвижимости, от гражданина необходимы следующие документы: отчет о проведении технического обследования, один экземпляр заполненной декларации о готовности объекта, а также заявление о принятии объекта в эксплуатацию.
Кроме того, потребуются копии документа, удостоверяющего право собственности или пользования земельным участком, на котором размещен объект, копии технического паспорта с отметкой о возможности размещения и безопасной эксплуатации объекта. Кроме того, местоположение объекта должно быть полностью согласовано местными органами архитектуры и градостроительства.
Теги: Украина, Донбасс, дом, недвижимость, легализация
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