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Украину ожидает новая волна трудовой миграции: эксперт указал на причину
Если Германия откроет для украинцев свой трудовой рынок, в нашей стране произойдет еще одна масштабная волна трудовой миграции. Как передает replyua.net со ссылкой на «Апостроф», об этом заявил глава Всеукраинской ассоциации компаний международного трудоустройства Василий Воскобойник.
«При условии, что Германия откроет свой рынок труда для украинцев, произойдут значительные изменения с предпочтениями наших трудовых мигрантов. Есть все основания прогнозировать, что половина если не больше украинцев, которые сейчас трудятся в Польше, переедут на работу в Германию. Уде там они смогут заработать в 2-3 раза больше по сравнению с Польшей. Кроме того, новая волна трудовых мигрантов поедет из самой Украины на работу в Германию», - сказал эксперт.
По его словам, Германия находится на первой строчке среди привлекательных для работы стран среди украинцев – более трети граждан Украины хотели бы работать в этой европейской стране.
Теги: Украина, Донбасс, работа, мигрант
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