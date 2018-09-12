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В Украине ужесточат законодательство об алкоголе и сигаретах: что изменится
Группа депутатов инициировала новый законопроект
Депутаты ВРУ предлагают усилить ответственность за нарушение правил продажи алкоголя и табачных изделий, в частности, увеличить размер штрафов.
Соответствующий законопроект инициированной группой нардепов из фракций "Блока Петра Порошенко", "Народного фронта", "Радикальной партии" и "Самопомочи", отмечается на сайте Верховной Рады, пишет Обозреватель.
В проекте закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно уменьшения вредного влияния на здоровье молодежи от употребления алкогольных напитков и табачных изделий и усиления ответственности за нарушения в этой сфере (№9065) предлагают запретить продажу алкогольных и табачных изделий ближе, чем за 200 метров от учебных заведений, если площадь торговой точки составляет менее 40 квадратных метров.
За несоблюдение данных ограничений будет накладываться штраф - 500 тыс. грн (в настоящее время штраф составляет 6800 грн).
Кроме того, штрафы от 1 тыс. до 2 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан будут предусмотрены за нарушение правил торговли пивом, алкогольными, слабоалкогольными напитками и табачными изделиями (сейчас штрафы составляют 13-100 необлагаемых минимумов).
Приобретение алкоголя и сигарет для несовершеннолетнего предлагают оценить в 10-25 необлагаемых минимумов доходов граждан.
Депутаты также предлагают дополнить УК новой статьей 304(1), которая будет гласить об ответственности за втягивание несовершеннолетних в антисоциальную деятельность - распитие алкоголя и курение. Как наказание предусмотрены общественные работы (150-240 часов) и штраф (1-3 тыс. необлагаемых минимумов).
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, алкоголь, сигареты
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