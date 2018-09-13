Плохой знак: Россия доставила к Азовскому морю оружие, которым убивала сирийцев

13.09.2018 12:38

Россия наращивает вооружение в Азовском море, дабы в ближайшее время совершить массированную атаку на Азовском побережье. Об этом заявил генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко, передает "Диалог.UA".

Ранее сообщалось, что украинская армия начала переброску военной техники на Азовское море для создания в регионе корабельно-катерной группировки ВМФ Украины. По его словам, никто больше не должен сомневаться в том, что российское правительство решило проводить наступательную операцию на украинскую территорию со стороны моря. Эксперт отмечает, что за последнее время, Кремль перевел на воду, в Азовское море, огромное количество вооружения и бойцов ФСБ, что силы украинской армии будут сметены достаточно быстро, если к берегам не перевести регулярные войска и боевой флот. Романенко считает, что прибытие из Каспийского моря 40 кораблей с ракетами "Калибр" на борту, дают понять, что операция в Сирии не так важна для России, как удержание Азовского моря. Он отмечает, что подобные ракеты являются полным аналогом ракет типа "Томагавк" и именно этим вооружением Кремль убивал тысячи сирийских мирных жителей. Украине будет предоставлена военная помощь со стороны США - Военно-морские силы получат оружие для защиты Азовского моря. Старший научный сотрудник Американского совета внешней политики Стивен Бланк считает, что украинские прибрежные зоны в большой опасности, поэтому США следует передать Киеву вооружение для защиты границ.