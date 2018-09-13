В Раде задумали тотальную украинизацию страны: к чему готовиться

13.09.2018 15:53

Верховная Рада Украины уже этой осенью может принять новый законопроект об украинском языке. Он полноценно заменит скандальный закон "Кивалова-Колесниченко", ранее отмененный Конституционным судом. Что несет в себе новый проект и где будет введен украинский язык - читайте в материале OBOZREVATEL.

Почему сейчас

Законопроект 5670-д, предусматривающий “обеспечение функционирования украинского языка как государственного”, был внесен в парламент группой из 76 депутатов еще в июне 2017 года.

Правда, за год проект так и не дошел даже до первого чтения. Нардепы изредка вспоминали об инициативе полностью украинизировать все сферы жизни страны.

Вспомнили о нем спустя 9 месяцев, когда Конституционный Суд признал "детище" Кивалова-Колесниченко недействительным. Но в парламенте все же решили оставить законопроект до лучших времен, так как на слуху у народных избранников были темы Антикоррупционного суда и кадровые вопросы.

В начале же очередного политического сезона о необходимости принять закон всерьез заговорил глава Верховной Рады Андрей Парубий.

"Это осенью, на этой сессии, мы должны рассмотреть закон о языке. После того, как Конституционный Суд отменил так называемый закон Колесниченко-Кивалова, есть законодательный вакуум, который мы должны заполнить", - сказал он.

Полная украинизация

Новый законопроект вносит ряд поправок и касается многих сфер жизни украинцев - от выборов до кино.

Во-первых, 5670-д вносит изменения в судебную систему Украины. В проекте закона четко прописано - все документы и акты гражданского, административного, криминального судопроизводств ведутся на украинском языке. После принятия норм истцы, ответчики, а также судебные инстанции будут обязаны предоставлять любые документы исключительно на государственном языке.

Кроме того, при трудоустройстве будущий судья и его помощник должны не просто показать свободное владение украинским языком, но и подтвердить это сертификатом из “Нацкомиссии по стандартам”.

Аналогичные требования вводятся для госслужащих, адвокатов, нотариусов, кандидатов в депутаты местных советов, нардепов и их помощников. Также такой сертификат должны получить и те люди, которые планируют стать гражданами Украины.

Не обошли нововведения и будущих Уполномоченных по правам человека, а также кандидатов в президенты и премьер-министры.

Регулирование коснется и образования. В законопроекте указано - языком дошкольного, внешкольного, среднего и высшего образования является украинский. Услуги почтовой и транспортной связи также переводятся исключительно на украинский. Инициаторы проекта закона вносят правки и в отечественный кинематограф. Так, фильмам, где будет выявлено унижение или оскорбление украинского языка, будет отказано в выдаче лицензии.

Согласно предлагаемым нормам, реклама в Украине переводится на государственный язык. Все зарегистрированные в стране организации и субъекты собственности изготовляют вывески и рекламные таблички исключительно на украинском. Аналогичные изменения коснутся телевидения, радиовещания и газет. Пункт о 60% украинского контента в эфирах - исключен.

После принятия закона потребители также смогут прочитать всю необходимую информацию о любом товаре на украинском языке. Изменения касаются в том числе и маркированной продукции.

Наказания за неуважение

За несоблюдение приведенных норм народные депутаты предлагают штрафовать как физических, так и юридических лиц. Если нарушение произошло в сфере образования, культуры, электронных информационных систем, почтовой связи - штраф составит от 3,4 до 5,1 тысяч гривен. За присутствие не украинского контента в эфирах или на радио - штраф от 8,5 до 10,2 тысяч, а в печатных газетах - от 6,8 до 8,5 тысяч гривен.

Нарушение правил размещения украинского языка в рекламе - 5,1 до 6,8 тысяч гривен. Если же пренебрег украинским языком госслужащий, он должен заплатить штраф в размере от 6,8 до 11,9 тысяч гривен с лишением права занимать должность.

Кроме того, законопроект приравнивает украинский язык к государственным символам - гимну, гербу и флагу.

Еще одно нововведение законопроекта - вводится должность языкового инспектора, который будет принимать от граждан жалобы, связанные с ущемлением прав украинского языка. Если же его предписания будут проигнорированы, то виновнику грозит штраф от 1,7 до 3,4 тысяч гривен.

Какие перспективы

Стоит отметить, параллельно с 5670-д были поданы два аналогичных по тематике проекта, но учитывая внушительную группу авторов, а также факт, что одним из них является глава профильного комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий, вероятность его рассмотрения очень высока.

Эту информацию подтвердил народный депутат от "Народного фронта" Тарас Креминь. По его словам, законопроект будет рассмотрен уже на следующей пленарной неделе и, вероятно, будет основным.

Главные его цели - побороть последствия закона "регионалов", а также увеличить влияние украинского языка в западных и южных регионах страны.

"Эти законопроекты появились в том числе для нейтрализации влияния скандального закона Кивалова-Колесниченко, благодаря которому часть местных советов признавали русский язык региональным. Кроме того, они должны усилить позиции украинского языка в стране", - сказал один из авторов проекта закона.

При этом, по мнению нардепа, основные нововведения законопроекта никак не коснутся бытового общения украинцев, но смогут повлиять на общую языковую атмосферу в стране.

"Закон будет максимально толерантным. Есть службы, которые используют не только украинский язык, есть и бытовое общение, тут проблем не будет. Но на общегосударственном уровне должны быть изменения в сторону украинского языка", - считает Креминь.