В Украине вырос уровень бедности

13.09.2018 13:03

Уровень бедности в Украине по итогам 2017 года увеличился до 27%.

Об этом в среду, 12 сентября сообщили в Счетной палате.

Отмечается, что в 2017 году, в соответствии с показателями оценки бедности по абсолютному критерию и показателями, характеризующими доходы населения, в целом произошли положительные сдвиги в ситуации с бедностью в Украине. Однако показатели бедности по относительным критериям демонстрируют тенденции к росту.

«Классический подход — монетарный, когда черту бедности проводят в деньгах. Если у человека нет таких текущих доходов, он бедный. Новые подходы, которые Европа давно применяет, не монетарные. Все измеряется не деньгами, а определенным набором благ. Страны ЕС определили девять позиций благ. Если из них отсутствуют три — это люди депривированные (лишенные возможности удовлетворять основные потребности — ред.). Если четыре — это крайняя депривация. Для сравнения уровень материальной депривации для 28 стран ЕС по итогам 2016 составил 16%, а глубокой материальной депривации — 8%. В Украине эти показатели в 2017 году составляли 42% и 27% соответственно», — рассказал член Счетной палаты Василий Невидомый.

Отмечается, что в Украине население больше всего страдает от невозможности позволить себе неожиданные необходимые расходы за счет собственных ресурсов. Значение этого показателя в Украине было в 1,6 раза выше (60% против 36% в странах ЕС). По другим признакам депривация населения в Украине была в 2017 году в два-семь раз больше, чем в странах ЕС.

Больше всего страдали от экономического напряжения многодетные семьи, пенсионеры и сельское население.

Анализ Счетной палаты показал, что в 2017 году 9% населения страдало от всех трех форм бедности — по относительному критерию по расходам, по доходам ниже фактического прожиточного минимума и признаками депривации.

Подавляющее большинство украинцев не могли позволить себе осуществлять непредвиденные расходы, больше половины не имели возможности отдыхать вместе с семьей по крайней мере в течение одной недели в год.

Третьей по распространенности проблемой украинцев является недоступность качественных услуг здравоохранения. Так, 31,7% населения не имели средств для покупки назначенных лекарств и медицинских принадлежностей, а 30% — для оплаты услуг врача и лечения в стационаре без проведения хирургической операции.

Напомним, во Всемирном банке заявили, что бедных в Украине больше, чем пять лет назад. Если в 2014 году за чертой бедности жили 15% населения страны, то сегодня — 25%. Ранее также сообщалось, что около 12% опрошенных украинцев считают, что им не хватает денег на покупку продуктов.

Источник Знамя индустрии.