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Арестович: Порошенко победит на выборах в 2019 году этому есть всего одно объяснение
В преддверии президентских выборов некоторые люди считают, что экономические вопросы всегда могут перекрыть военные, поэтому в выборе президента страны нужно руководствоваться тем, кто предлагает лучший экономический курс, а не лучшую военную доктрину.
На самом деле таких людей меньшинство, военные вопросы всегда важнее экономических, именно поэтому смены президента Украины не произойдет и Петр Порошенко выйдет не только во второй тур президентских выборов, но и победит на выборах. Как передает replyua.net, такое мнение в эфире одного из телеканалов высказал военный эксперт Алексей Арестович.
Он подчеркнул, что здесь не стоит вопрос его личных симпатий к действующему президенту. Такая оценка базируется на навыках оценивать военно-политическую обстановку. Арестович отметил, что даже, если бы он говорил о какой-то другой стране, где он бы не проживал, то он все равно сказал бы, что действующий президент останется у руля.
По словам эксперта, вопрос в том, что никто сегодня не может сказать, какую политику будет проводить другой президент, тот же Гриценко или Тимошенко. А, какую политику будет и дальше проводить действующий президент – мы знаем точно. Она может нас не устраивает, к примеру, в вопросе борьбы с коррупцией или темпами борьбы с коррупцией или экономическим развитием, но военный вопрос перекрывает все эти вопросы.
Теги: Украина, Донбасс, выборы президента, Порошенко
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