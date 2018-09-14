- «Народная милиция ЛНР» устроила артиллерийский дартс «Градами»22:45
- "Не отдают паспорт, пока не пройдешь это": на блокпостах "ДНР" очередное "нововвведение", дончане возмущены22:05
- В Полтаве депутаты отправили мэра города в досрочную отставку21:45
- «Прилепинцев» удерживают в расположении, но выпускают за сигаретами — источник21:30
- Доллар рванул, на валютном рынке переворот: страшно представить, до чего нас доведет НБУ21:15
- Отопительный сезон под угрозой срыва: жители каких городов могут остаться без тепла21:00
- Православный мир на грани раскола: в Москве прекращают молитвенное единение с Константинополем из-за Украины20:47
- Экологическая катастрофа в Армянске: власти объявили режим чрезвычайной ситуации20:15
- Донецка и Луганска слишком мало: в России рассказали о готовящейся Путиным новой атаки на Украину19:52
- В Кремле боятся атаковать Украину в Азовском море: генерал назвал причины19:37
Гриценко: Волкер сообщил Порошенко, что США приостанавливают работу с ним
Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер привёз неприятные новости для президента Петра Порошенко. С режимом Порошенко Вашингтон продолжать работу не намерен, и США дождутся изменения в политической ситуации в стране, то есть следующих президентских выборов, и лишь затем начнут работать с тем человеком, который победит на этих выборах.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на один из украинских телеканалов, такое заявление прозвучало от Анатолия Гриценко, который является одним из претендентов на должность президента Украины. В его словах можно усомниться, поскольку он является одним из основных кандидатов, но с этим политиком совершенно согласен военный эксперт Святослав Стеценко. По его словам, Волкер крайне недоволен нынешним форматом урегулирования конфликта на Донбассе.
Эксперт подчеркнул, что Волкер считает Минский процесс форматом, который был навязан Киеву Москвой, но если Украина с ним соглашается, то Вашингтон может требовать от Киева их выполнения. В то же время Гриценко отмечает, что Вашингтон приостанавливает взаимодействие с Киевом по целому ряду вопросов, в том числе и по ситуации на Донбассе, пока в Украине не появятся новые власти.
Теги: Украина, США, Донбасс, Порошенко
- Доллар укрепился из-за ядерных испытаний
- Обама "болеет" за Украину: "Одних слов недостаточно, мы готовим реальную помощь" (ВИДЕО)
- Трамп «дрессирует» Путина: почему политика США выгодна Украине
- Украина может получить от США 350 миллионов долларов на оборону
- Кремль ожидает, когда администрация Трампа определится с позицией по Украине
- Боевики не смогут скрыться ночью: Украина получила новое оборудование из США
- «Народная милиция ЛНР» устроила артиллерийский дартс «Градами»22:45
- "Не отдают паспорт, пока не пройдешь это": на блокпостах "ДНР" очередное "нововвведение", дончане возмущены22:05
- «Прилепинцев» удерживают в расположении, но выпускают за сигаретами — источник21:30
- Донецка и Луганска слишком мало: в России рассказали о готовящейся Путиным новой атаки на Украину19:52
- На блокпосту «Еленовка» в обязательном порядке снимают отпечатки пальцев — соцсети19:20
- «Комиссия парламента ДНР» начнет расследование деятельности Александра Тимофеева16:38
- На Луганщине озвучили данные о количестве переселенцев16:20
- Обмена заложниками до президентских выборов в Украине не будет, - Кучма15:47
- «Проходит внеплановое совещание»: Захар Прилепин опроверг слухи о разоружении батальона15:00
- Волонтёр рассказала о правилах безопасности при поездке в "Л/ДНР"14:45
- «Народная милиция ЛНР» устроила артиллерийский дартс «Градами»22:45
- Названы привычки, ускоряющие процесс старения22:35
- "Не отдают паспорт, пока не пройдешь это": на блокпостах "ДНР" очередное "нововвведение", дончане возмущены22:05
- В Полтаве депутаты отправили мэра города в досрочную отставку21:45
- «Прилепинцев» удерживают в расположении, но выпускают за сигаретами — источник21:30
- Доллар рванул, на валютном рынке переворот: страшно представить, до чего нас доведет НБУ21:15
- Отопительный сезон под угрозой срыва: жители каких городов могут остаться без тепла21:00
- Православный мир на грани раскола: в Москве прекращают молитвенное единение с Константинополем из-за Украины20:47
- Экологическая катастрофа в Армянске: власти объявили режим чрезвычайной ситуации20:15
- Донецка и Луганска слишком мало: в России рассказали о готовящейся Путиным новой атаки на Украину19:52
- Названы привычки, ускоряющие процесс старения22:35
- В Украине запретили популярное антисептическое средство18:26
- Медики рассказали, кому нельзя пить кофе18:06
- Украинские медики готовятся к эпидемии опасного заболевания10:15
- Названа неожиданная причина импотенции10:00
- Эти утренние привычки мешают вам похудеть09:45
- Идеальная подруга по знаку Зодиака09:30
- Минздрав запретит невакцинированным детям посещать школы и детские сады07:25
- Чужие вещи и украшения могут принести несчастье14:12
- Купрянів день 13 вересня: повір’я та прикмети13:53
- Портал электронных услуг Пенсионного фонда: как зарегистрироваться и зачем?
- В Макеевке и Донецке проверки: переписывают номера авто и данные водителя — соцсети
- Мариупольцы в ужасе! Город содрогается от канонады
- В Горловке увеличилась «внезапная» смертность
- Стало изестно о визите Ахметова в Донецк
- ВСУ дали мощный отпор боевикам, "ДНР/ЛНР" пополнили список потерь
- Эксперт раскрыл причастность Кадырова к созданию армии Суркова в оккупированном Донбассе
- Путин устроил тайные переговоры в Ростове: судьба Донбасса решена
- Дождь, град и сильный ветер. На Донецкую область надвигается шторм
- Новый «министр доходов ДНР» рассказал об экономической ситуации в «республике»