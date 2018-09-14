Главная / Новости / Украина / Экологическая катастрофа в Армянске: власти объявили режим чрезвычайной ситуации
Последние новости раздела
- «Народная милиция ЛНР» устроила артиллерийский дартс «Градами»22:45
- "Не отдают паспорт, пока не пройдешь это": на блокпостах "ДНР" очередное "нововвведение", дончане возмущены22:05
- В Полтаве депутаты отправили мэра города в досрочную отставку21:45
- «Прилепинцев» удерживают в расположении, но выпускают за сигаретами — источник21:30
- Доллар рванул, на валютном рынке переворот: страшно представить, до чего нас доведет НБУ21:15
- Отопительный сезон под угрозой срыва: жители каких городов могут остаться без тепла21:00
- Православный мир на грани раскола: в Москве прекращают молитвенное единение с Константинополем из-за Украины20:47
- Экологическая катастрофа в Армянске: власти объявили режим чрезвычайной ситуации20:15
- Донецка и Луганска слишком мало: в России рассказали о готовящейся Путиным новой атаки на Украину19:52
- В Кремле боятся атаковать Украину в Азовском море: генерал назвал причины19:37
Экологическая катастрофа в Армянске: власти объявили режим чрезвычайной ситуации
14.09.2018 20:15
Власти аннексированного Крыма введут режим чрезвычайной ситуации в Армянске. Концентрация вредных веществ в воздухе превышает предельно допустимые нормы более чем в 5 раз. Об этом сообщает «Крым.Реалии».
«Штабом сейчас будет приниматься решение и рекомендоваться администрации городского округа Армянск ввести режим ЧС, потому что у нас есть превышение предельно допустимой концентрации более чем в пять раз. Это является критерием введения режима», — сказал амначальника главного управления — начальник управления гражданской защиты главного управления МЧС России в Крыму Алексей Фридман.
Он также уточнил, что режим ЧС будет введен уже сегодня, 14 сентября.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Армянск, катастрофа, завод, экология, химикаты
Читайте также:
- Украина бьет тревогу: в МИД заявили об угрозе экологической катастрофы в Крыму
- Названа причина химического выброса в аннексированном Крыму
- «Власти» Крыма выяснили, чем отравились жители Армянска
- Попадание снарядов в фенольный завод, который находится на линии разграничения, грозит катастрофой всей Донецкой области - Жебривский
- Число выехавших из-за химатаки в Крыму резко возросло
- Земле грозит масштабная экологическая катастрофа
- «Народная милиция ЛНР» устроила артиллерийский дартс «Градами»22:45
- "Не отдают паспорт, пока не пройдешь это": на блокпостах "ДНР" очередное "нововвведение", дончане возмущены22:05
- «Прилепинцев» удерживают в расположении, но выпускают за сигаретами — источник21:30
- Донецка и Луганска слишком мало: в России рассказали о готовящейся Путиным новой атаки на Украину19:52
- На блокпосту «Еленовка» в обязательном порядке снимают отпечатки пальцев — соцсети19:20
- «Комиссия парламента ДНР» начнет расследование деятельности Александра Тимофеева16:38
- На Луганщине озвучили данные о количестве переселенцев16:20
- Обмена заложниками до президентских выборов в Украине не будет, - Кучма15:47
- «Проходит внеплановое совещание»: Захар Прилепин опроверг слухи о разоружении батальона15:00
- Волонтёр рассказала о правилах безопасности при поездке в "Л/ДНР"14:45
- «Народная милиция ЛНР» устроила артиллерийский дартс «Градами»22:45
- Названы привычки, ускоряющие процесс старения22:35
- "Не отдают паспорт, пока не пройдешь это": на блокпостах "ДНР" очередное "нововвведение", дончане возмущены22:05
- В Полтаве депутаты отправили мэра города в досрочную отставку21:45
- «Прилепинцев» удерживают в расположении, но выпускают за сигаретами — источник21:30
- Доллар рванул, на валютном рынке переворот: страшно представить, до чего нас доведет НБУ21:15
- Отопительный сезон под угрозой срыва: жители каких городов могут остаться без тепла21:00
- Православный мир на грани раскола: в Москве прекращают молитвенное единение с Константинополем из-за Украины20:47
- Экологическая катастрофа в Армянске: власти объявили режим чрезвычайной ситуации20:15
- Донецка и Луганска слишком мало: в России рассказали о готовящейся Путиным новой атаки на Украину19:52
- Названы привычки, ускоряющие процесс старения22:35
- В Украине запретили популярное антисептическое средство18:26
- Медики рассказали, кому нельзя пить кофе18:06
- Украинские медики готовятся к эпидемии опасного заболевания10:15
- Названа неожиданная причина импотенции10:00
- Эти утренние привычки мешают вам похудеть09:45
- Идеальная подруга по знаку Зодиака09:30
- Минздрав запретит невакцинированным детям посещать школы и детские сады07:25
- Чужие вещи и украшения могут принести несчастье14:12
- Купрянів день 13 вересня: повір’я та прикмети13:53
- Портал электронных услуг Пенсионного фонда: как зарегистрироваться и зачем?
- В Макеевке и Донецке проверки: переписывают номера авто и данные водителя — соцсети
- Мариупольцы в ужасе! Город содрогается от канонады
- В Горловке увеличилась «внезапная» смертность
- Стало изестно о визите Ахметова в Донецк
- ВСУ дали мощный отпор боевикам, "ДНР/ЛНР" пополнили список потерь
- Эксперт раскрыл причастность Кадырова к созданию армии Суркова в оккупированном Донбассе
- Путин устроил тайные переговоры в Ростове: судьба Донбасса решена
- Дождь, град и сильный ветер. На Донецкую область надвигается шторм
- Новый «министр доходов ДНР» рассказал об экономической ситуации в «республике»