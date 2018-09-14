Экологическая катастрофа в Армянске: власти объявили режим чрезвычайной ситуации

14.09.2018 20:15

Власти аннексированного Крыма введут режим чрезвычайной ситуации в Армянске. Концентрация вредных веществ в воздухе превышает предельно допустимые нормы более чем в 5 раз. Об этом сообщает «Крым.Реалии».

«Штабом сейчас будет приниматься решение и рекомендоваться администрации городского округа Армянск ввести режим ЧС, потому что у нас есть превышение предельно допустимой концентрации более чем в пять раз. Это является критерием введения режима», — сказал амначальника главного управления — начальник управления гражданской защиты главного управления МЧС России в Крыму Алексей Фридман.

Он также уточнил, что режим ЧС будет введен уже сегодня, 14 сентября.

Источник: https://donpress.com