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Экологическая катастрофа в Армянске: власти объявили режим чрезвычайной ситуации

14.09.2018 20:15
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Экологическая катастрофа в Армянске: власти объявили режим чрезвычайной ситуации

Власти аннексированного Крыма введут режим чрезвычайной ситуации в Армянске. Концентрация вредных веществ в воздухе превышает предельно допустимые нормы более чем в 5 раз. Об этом сообщает «Крым.Реалии».

«Штабом сейчас будет приниматься решение и рекомендоваться администрации городского округа Армянск ввести режим ЧС, потому что у нас есть превышение предельно допустимой концентрации более чем в пять раз. Это является критерием введения режима», — сказал амначальника главного управления — начальник управления гражданской защиты главного управления МЧС России в Крыму Алексей Фридман.

Он также уточнил, что режим ЧС будет введен уже сегодня, 14 сентября.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Армянск, катастрофа, завод, экология, химикаты
 
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