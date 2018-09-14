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Какие документы необходимы для оформления субсидии
Тарифы на коммунальные услуги в Украине стремительно растут, поэтому актуальный вопрос среди наших жителей «какие документы нужны для оформления субсидии».
Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной администрации.
- заявление о назначении жилищной субсидии по форме, установленной Минсоцполитики;
- декларацию о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением жилищной субсидии, по форме, установленной Минсоцполитики;
- справки о доходах - в случае указания в декларации доходов, информация о которых отсутствует в ДФС, Пенсионном фонде Украины, фондах социального страхования и т.п. в соответствии с законодательством не может быть получена по запросу структурного подразделения по вопросам социальной защиты населения в установленном порядке. В случае невозможности подтвердить такие доходы справкой к декларации прилагается письменное объяснение с указанием их размера;
- договор найма (аренды) жилья (при наличии).
Заявление и декларация могут быть отправлены структурному подразделению по вопросам социальной защиты населения по зарегистрированному месту жительства заявителя (арендаторы, ВПЛ - по фактическому месту жительства) по почте.
Предоставить документы можно в электронном виде, заполнив соответствующие формы на сайте https://subsidii.mlsp.gov.ua с использованием электронной цифровой подписи. В случае получения присланных с использованием средств телекоммуникационных систем заявления и декларации, в которых отсутствует электронная цифровая подпись гражданина, субсидия рассчитывается только после подписи указанных документов в месячный срок. В случае подписания заявления и декларации в указанный срок подаются новые заявление и декларация.
В сельской местности прием заявлений с необходимыми документами для назначения субсидий осуществляют уполномоченные лица, которых определяют исполнительные органы сельских и поселковых советов.
С 1 мая 2018 документы для назначения субсидии можно подавать в объединенные территориальные общины.
Источник: https://tribun.com.ua
Теги: Украина, Донбасс, документы, субсидия, коммунальные услуги
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