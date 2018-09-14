Массовые проверки: налоговики возьмутся за банковские счета украинцев

14.09.2018 17:30

Фискальная служба занялась сверкой транзакций по счетам физлиц-предпринимателей с открытыми ими же личными счетами физлиц.

Как рассказали UBR.ua источники с банковского рынка, фискалы провели несколько встреч с крупными банками, на которых попросили финансистов предоставить информацию о частных счетах всех ФЛП, которые зарегистрированы в налоговом реестре.

По сути, говорят эксперты, фискалы хотят выяснить, как много расчетных операций предприниматели проводят «мимо кассы» - вместо официальных счетов, принимают оплату от клиентов на персональные. Это приводит к тому, что обороты ФЛП сильно занижаются, а бюджет недополучает миллиарды гривен доходов.

Готовы сотрудничать

В официальных комментариях банкиры не признают, что отправляют налоговикам данные по счетам физлиц, поскольку на это у них нет законных оснований.

«Банк по запросу ГФС может предоставить только информацию о факте наличия счета ФЛП, и то только в ответ на запросы по конкретным предпринимателям», - сообщили UBR.ua в пресс-службе Приватбанка.

Однако в частных беседах участники рынка добавляют, что банки очень внимательны к просьбам ГФС и охотно идут на сотрудничество. Косвенно этот факт подтверждает и сообщение и.о. замглавы ГФС Евгения Бамбизова, размещенное им вчера на персональной странице в Facebook.

«Еще летом ГФС направила банкам требование предоставить информацию по всем физлицам, которые имеют открытые счета. Это вынужденный шаг, который требует значительных усилий как со стороны банковских учреждений, так и со стороны фискальной службы – ведь речь идет о существенном массиве информации», - написал чиновник. И добавил: после сравнения данных выяснилось, что две трети банковских аккаунтов ФЛП имеют статус счета физлица.

И хотя пока банки делятся информацией только о самом факте наличия счета, не исключено, что на следующем этапе они станут передавать данные об объеме проводимых через них транзакций. Более того, банкиры признают, что готовы пойти и на такой шаг.

Двойная бухгалтерия

Сейчас предприниматель, имея счет ФЛП в одном банке, может открыть счет физлица в другом финучреждении, не указывая, что у него уже есть бизнес-счет, хотя делать это обязан. Дело в том, что банки далеко не всегда проверяют статус физлица, полагаясь только на заполненную им анкету. Невзирая даже на то, что провести такую проверку несложно. Лишь некоторые банки (на добровольных началах) все же сверяют информацию из анкеты с данными реестров. Но далеко не все.

Согласно нынешнему законодательству, банки обязаны ежедневно предоставлять информацию ГФС об открытии счетов юрлиц, в том числе и ФЛП (за не предоставление банку грозит штраф).

Однако этого, похоже, налоговикам мало. Ведь сухая статистическая информация не дает понимания полной картины. И откровения чиновников в соцсетях лишнее тому подтверждение.

Эксперты не исключают, что уже вскоре украинское законодательство пополнится новыми нормами. А банки начнут сливать информацию не только по счетам предпринимателей, но и простых украинцев. Ведь только сверив две базы можно обнаружить теневые операции ФЛП.

По данным наших источников, осведомленных о ходе разворачиваемой против ФЛП операции, законодательные изменения будут выписаны в заключительных положениях к проекту бюджета 2019.

Все средства хороши

Кроме обязанности банков отсылать данные об открываемых физлицами счетах, налоговики могут прописать и более серьезные изменения. Прежде всего они коснутся ФЛП на второй группе налогообложения. По одной из версий, в результате таких новаций предприниматели не смогут пользоваться «защитными привилегиями», применимыми к счетам физлиц.

«Предпринимательские операции запрещено проводить по физическим счетам, но это часто практикуется бизнесом, поскольку у налоговой нет к ним доступа. Фискальная служба уже давно хочет добраться до таких ФЛП. Но основной вопрос, как налоговая и банки будут различать, где бизнес-транзакция, а где, к примеру, волонтеры собирают деньги на операцию больному ребенку? Не исключено, что подозрительными будут считать те счета, по которым проходят много регулярных денежных переводов. Такие транзакции банки смогут просто блокировать до выяснения всех обстоятельств. С другой стороны, если налоговая получит доступ к физическим счетам, то предпринимателю будет проще закрыть ФЛП. В противном случае, налоговая сможет выяснить, кто получает зарплаты в конвертах, кто уклоняется от уплаты налогов и еще много чего интересного», — подметила в разговоре с UBR.ua налоговый консультант Киевского центра поддержки и развития бизнеса Александра Томашевская.

По мнению юристов, выведение «фопов» на чистую воду – только верхушка айсберга. С помощью изменений в Налоговый кодекс и постановление НБУ о порядке открытия и закрытия счетов, фискальные органы хотят добраться до всех счетов физлиц, которые имеют признаки предпринимательских.

«Думаю, основной целью ГФС являются счета тех украинцев, кто скрывает свои незадекларированные доходы на личных счетах. Например, это может касаться сделок купли-продажи, аренды недвижимости, получения оплат за услуги и пр. Это может привести к тому, что подавляющее большинство таких сделок будет проводиться в наличном виде», — заметил в разговоре с UBR.ua управляющий партнер ЮК «Альянс правовых сил» Виталий Собкович.

Следует отметить, что возможностей у чиновников для реализации амбициозного проекта более чем достаточно. К примеру, нынешним летом под лозунгом борьбы с должниками по алиментам в Украине едва не был создан общий реестр всех счетов физических и юридических лиц, с доступом к информации о всех транзакциях по ним. Лишь во время повторных слушаний в парламенте в первоначальную редакцию внесли изменения, обязав Нацбанк собрать информацию о счетах только тех украинцев, которые внесены в реестр должников.

Источник: https://antikor.com.ua