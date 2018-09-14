Минздрав запретит невакцинированным детям посещать школы и детские сады

14.09.2018 07:25

Если у ребенка есть противопоказания к прививке, он должен получить соответствующую справку у врача

Невакцинированные дети не могут посещать школы и детские сады. Соответствующее напоминание органам местной власти отправили Министерство здравоохранения Украины и Министерство образования и науки Украины, говорится на странице Минздрава в Facebook.

Согласно закону, посещать государственные учреждения образования могут только те дети, которые получили прививки по Календарю профилактических прививок или, если у ребенка есть медицинские противопоказания к вакцинации (ст. 15 Закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней").

"Если у вашего ребенка есть противопоказания к прививке, он должен получить соответствующую справку у врача, когда проходит обязательный профилактический осмотр. Решение о допуске таких детей в учреждения образования принимает комиссия врачей соответствующего лечебно-профилактического заведения", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Украина стала лидером по количеству заболевших корью в Европе. В Украине за первое полугодие корью заболели 23 тыс. человек. Темпы заболеваемости впечатляют, так как число больных уже в шесть раз превышает показатели 2017 года.

Всего с начала 2018 года в Украине от кори умерли 13 человек - 9 детей и 4 взрослых.

В свою очередь и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун призвала к вакцинации против гриппа и сообщила, что вакцина появится в аптеках в течение месяца. Согласно прогнозам World Health Organization (WHO), в Украине будут циркулировать 3 штамма гриппа: