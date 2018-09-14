Порошенко анонсировал подписание документа о транше ЕС на 1 млрд евро

14.09.2018 14:00

Евросоюз предоставит Украине еще 1 млрд евро макрофинансовой помощи

Сегодня в рамках конференции Ялтинской европейской стратегии (YES) украинская сторона и Евросоюз подпишут документ о предоставлении 1 млрд евро. Об этом на официальном открытии YES заявил президент Украины Петр Порошенко.

По словам Порошенко, сегодня в рамках YES состоится подписание документа о предоставлении Украине от Европейского союза макрофинансовой помощи в сумме 1 млрд евро. Он также добавил, что об этой сумме стороны договорились во время прошлого саммита Восточного партнерства.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что еврокомиссар по вопросам евро и финансовой стабильности Валдис Домбровскис посетит Украину для подписания программы макрофинансовой помощи на 1 млрд евро.

На днях министр иностранных дел Украины Павел Климкин отметил, что первый транш макрофинансовой помощи Европейского союза будет перечислен уже в 2018 году. По его словам, меморандум будет предусматривать, в частности, условия выделения кредита. Украина и ЕС согласовали условия получения 1 млрд евро макрофинансовой помощи еще в конце августа.

Источник: https://www.rbc.ua