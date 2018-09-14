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Православный мир на грани раскола: в Москве прекращают молитвенное единение с Константинополем из-за Украины
Священный Синод РПЦ на своем внеочередном совещании принял решение о приостановлении сослужения с иерархами Константинопольского Патриархата.
Такой отчаянный поступок церковников можно условно сравнить с разрывом дипломатических отношений между государствами, за которым часто следует объявление войны. Российская православная церковь на своем внеочередном Синоде приняла беспрецедентное, но вполне ожидаемое решение: сослужение с иерархами Константинопольской церкви приостановлено. Об этом сообщает "Диалог.UA". Синод экстренно собирали сегодня, 14 сентября, за закрытыми дверями совещалось высшее московское духовенство.
Однако с самого начала было ясно, что украинский вопрос стоит во главе угла. По окончании встречи, РПЦ МП огласила свое решение. Озвучено и официальное пояснение данного отчаянного шага. Основная суть водится к тому, что в Москве до сих пор считают независимую Украину, ее приходы, паству, храмы и святыни своей "исконной территорией".
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, Киев, Москва, православная церковь, Константинополь, раскол
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