Православный мир на грани раскола: в Москве прекращают молитвенное единение с Константинополем из-за Украины

14.09.2018 20:47

Священный Синод РПЦ на своем внеочередном совещании принял решение о приостановлении сослужения с иерархами Константинопольского Патриархата.

Такой отчаянный поступок церковников можно условно сравнить с разрывом дипломатических отношений между государствами, за которым часто следует объявление войны. Российская православная церковь на своем внеочередном Синоде приняла беспрецедентное, но вполне ожидаемое решение: сослужение с иерархами Константинопольской церкви приостановлено. Об этом сообщает "Диалог.UA". Синод экстренно собирали сегодня, 14 сентября, за закрытыми дверями совещалось высшее московское духовенство.

Однако с самого начала было ясно, что украинский вопрос стоит во главе угла. По окончании встречи, РПЦ МП огласила свое решение. Озвучено и официальное пояснение данного отчаянного шага. Основная суть водится к тому, что в Москве до сих пор считают независимую Украину, ее приходы, паству, храмы и святыни своей "исконной территорией".



Источник: www.dialog.ua