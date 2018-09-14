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Тымчук: Россия готовится перебросить на Донбасс новое неизвестное оружие
Представителей подразделения российско-террористических войск на оккупированном Донбассе уже готовят к поступлению нового неизвестного вооружения, произведенного в России. Как передает replyua.net, об этом на своей странице в Facebook написал координатор группы «Информационное сопротивление», депутат ВР Дмитрий Тымчук.
«В 100-й бригаде Республиканской гвардии и 11-м отдельном мотострелецком полке в течение месяца командование проводит работу по отбору «военнослужащих» с целью провести «переучивание на новую технику». О какой технике идёт речь – на данный момент неизвестно», – написал он.
Кроме того, Тымчук отметит, что, судя по тому, что большая часть отобранных являются минометчиками и артиллеристами, это явно артиллерийская система, которая должна поступить на вооружение оккупационных войск на Донбассе из Российской Федерац
Теги: Россия, Донбасс, война, оружие, ООС
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