Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Тымчук: Россия готовится перебросить на Донбасс новое неизвестное оружие

14.09.2018 12:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Тымчук: Россия готовится перебросить на Донбасс новое неизвестное оружие

Представителей подразделения российско-террористических войск на оккупированном Донбассе уже готовят к поступлению нового неизвестного вооружения, произведенного в России. Как передает replyua.net, об этом на своей странице в Facebook написал координатор группы «Информационное сопротивление», депутат ВР Дмитрий Тымчук. 

«В 100-й бригаде Республиканской гвардии и 11-м отдельном мотострелецком полке в течение месяца командование проводит работу по отбору «военнослужащих» с целью провести «переучивание на новую технику». О какой технике идёт речь – на данный момент неизвестно», – написал он.

Кроме того, Тымчук отметит, что, судя по тому, что большая часть отобранных являются минометчиками и артиллеристами, это явно артиллерийская система, которая должна поступить на вооружение оккупационных войск на Донбассе из Российской Федерац



Теги: Россия, Донбасс, война, оружие, ООС
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх