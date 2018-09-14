Украинские медики готовятся к эпидемии опасного заболевания

14.09.2018 10:15

В Европе с начала года зафиксировали 710 случаев заболевания лихорадкой Западного Нила.

По словам специалистов, показатели увеличились втрое, в сравнении с уровнем заболеваемости в 2017 году. Данная лихорадка забрала жизни 63 человек. При этом основная часть всего заболевших проживает в Италии, Сербии и Греции. Кроме того, в Румынии зафиксировали шесть летальных исходов из 24 в Европе.

Данное заболевание передается через укусы комаров. Симптомы лихорадки Западного Нила сложно отличить от симптомов гриппа, так как обе болезни сопровождаются лихорадкой, тошнотой и головной болью. Медики заявили, что жители южных регионов Украины должны быть начеку, так как эта местность благоприятна для распространения экзотического недуга.

Источник: https://donpress.com