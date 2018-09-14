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В Украине запретили популярное антисептическое средство
Под запрет также попала "Эвкалипта настойка".
В Украине с пятницы, 14 сентября, установили временный запрет на антисептик "Сирт этиловый" и "Эвкалипта настойку".
Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками, передает Хроника.инфо со ссылкой на 24 канал.
Речь идет о "Спирте этиловом" 96%, раствор по 100 мл во флаконах, серии 010218. Производителем является Государственное предприятие спиртовой и ликеро-водочной промышленности "Укрспирт", Украина. Регистрационное удостоверение – UA/15305/01/02. Запрет установили из-за несоответствие по показателю "Объем содержимого контейнера".
Под запрет попала "Эвкалипта настойка" для наружного и внутреннего применения серии 41017. Производителем препарата выступает ПАО "Лубныфарм", Украина. РП – UA/7019/01/01. Настойку используют для лечения при воспалительных заболеваниях верхних дыхательных путей и полости рта, при нарушениях сна и легких формах неврозов.
А вот из раствора "Этанол" 96 %, серии 010617 производства ООО "Фарма Черкас" (Украина) сняли временный запрет. РП – UA/14597/01/02.
Теги: Донбасс, здоровье, запрет, антисептик
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