В Украине запретили популярное антисептическое средство

14.09.2018 18:26

Под запрет также попала "Эвкалипта настойка".



В Украине с пятницы, 14 сентября, установили временный запрет на антисептик "Сирт этиловый" и "Эвкалипта настойку".



Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками, передает Хроника.инфо со ссылкой на 24 канал.



Речь идет о "Спирте этиловом" 96%, раствор по 100 мл во флаконах, серии 010218. Производителем является Государственное предприятие спиртовой и ликеро-водочной промышленности "Укрспирт", Украина. Регистрационное удостоверение – UA/15305/01/02. Запрет установили из-за несоответствие по показателю "Объем содержимого контейнера".



Под запрет попала "Эвкалипта настойка" для наружного и внутреннего применения серии 41017. Производителем препарата выступает ПАО "Лубныфарм", Украина. РП – UA/7019/01/01. Настойку используют для лечения при воспалительных заболеваниях верхних дыхательных путей и полости рта, при нарушениях сна и легких формах неврозов.



А вот из раствора "Этанол" 96 %, серии 010617 производства ООО "Фарма Черкас" (Украина) сняли временный запрет. РП – UA/14597/01/02.