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ЕС не снимет санкции с России, пока не будут реализованы Минские договоренности – Меркель
Мир и восстановление территориальной целостности Украины остаются важными темами для Евросоюза, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.
Об этом 14 сентября в Вильнюсе (Литва) заявила канцлер Германии Ангела Меркель, сообщает AFP. "Пока Минские договоренности не будут реализованы или не будет достигнут прогресс на этом пути, мы не снимем санкции с России", – сказала она. Немецкий канцлер подчеркнула, что мир и восстановление территориальной целостности Украины остаются важными темами для Евросоюза. 13 сентября Европейский совет продлил санкции против России за агрессию в отношении Украины, а 18 июня продолжил на год ограничения за аннексию Крыма. В отношении России были введены экономические санкции Соединенными Штатами, Евросоюзом и некоторыми другими странами весной 2014 года после того, как Россия аннексировала украинской полуостров Крым и начала военную агрессию на востоке Украины. Санкционные пакеты несколько раз расширялись и ужесточались.
Источник : https://gordonua.com
Теги: Донбасс, ЕС, Меркель, Минские договоренности
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