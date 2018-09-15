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Эксперт: в России завершилась эпоха Путина
Эпоха правления Владимира Путина подходит к концу. Именно 2018 год станет переломным в политической жизни России. Как передает replyua.net со ссылкой на zen.yandex.ru, такое мнение прозвучало от известного политолога Глеба Павловского.
По его словам, уже сейчас россияне замечают, что после выборов Россию постигло много неудач, и такая ситуация никого не устраивает, поскольку люди ждали от Путина реальных действий, а в результате всё изменилось в худшую сторону, и мало кто верит, что Путин - это добрый правитель, учитывающий интересы простых людей и заботящиеся об их будущем. Негативно на рейтинге Путина сказались повышение пенсионного возраста и повышение НДС. Единственная его заслуга - это внешняя политика, и народ его в этом поддерживает. По словам политолога, только ради успешной внешней политики россияне пока еще терпят плохую медицину, низкие пенсии и зарплаты, плохое образование в стране.
По мнению Павловского, чтобы Путин не потерял власть, он должен отказаться от своего ближайшего окружения, но он это никогда не сделает, поскольку именно эти люди обеспечивают ему безопасность и стабильность - это с простым народом они будут легко бороться силовыми методами. Павловский уверен, что скоро будет критическая ситуация, и Путин покинет свой пост, скрывшись в неизвестном направлении.
Теги: Россия, Донбасс, Путин, эксперт
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