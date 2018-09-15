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Эксперты подсчитали доходы пиратских сайтов с сериалами
Специалисты компании Group-IB установили приблизительный месячный доход владельцев пиратских сайтов с сериалами. По их мнению, сумма может составлять порядка 10 000 долларов США.
Об этом пишет Лента.ру.
При этом доход нелегальных платформ напрямую зависит от рекламодателей, которые преимущественно представляют собой игровые сайты и онлайн-казино.
Предлагаемые ими услуги часто встраиваются непосредственно в видеоряд. Тысяча просмотров приносит платформе доход в три доллара.
В настоящее время на создание портала с нелегальным контентом следует потратить лишь 240 долларов. Столь скромная сумма позволяет владельцам быстро окупить свой бизнес.
Произошло это в связи с популяризацией CDN-сервисов (сети дистрибуции контента). Они объединяют серверы пиратов по всему миру, тем самым ускоряя передачу данных другим пользователям.
Отмечается, что по статистике едва ли не каждый второй фильм, вышедший на экраны в 2018 году, сливали в Сеть нелегальные кинотеатры.
Источник : https://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, доход, эксперт
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