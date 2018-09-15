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Кучма заявил, что действие закона об особом статусе Донбасса следует продлить, чтобы "успокоить" все стороны
В законе об особом статусе Донбасса "много чего не выполнялось", но его действие необходимо продлить, считает второй президент Украины, представитель в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма.
Украине следует еще на некоторое время продлить действие закона об особом статусе Донбасса. Такое мнение "Громадському" выразил второй президент страны, представитель Украины в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма. "Ничего страшного для Украины в том, чтобы продлить на некоторое время этот закон, нет. Может, с политической точки зрения это (необходимо. – "ГОРДОН") для того, чтобы успокоить и российскую сторону, и европейскую", – сказал он. По словам Кучмы, в законе "много чего не выполнялось". Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей. 12 февраля 2015 года в Минске лидеры Украины, России, Франции и Германии Петр Порошенко, Владимир Путин, Франсуа Олланд и Ангела Меркель в ходе 17-часовых переговоров согласовали два документа по урегулированию конфликта на Донбассе: декларацию по выполнению Минских соглашений и Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Они предусматривали прекращение военных действий на Донбассе, вывод незаконных вооруженных формирований из региона, создание условий для проведения выборов в местные органы власти и т.д. Закон об особом статусе Донбасса действует с 18 октября 2014 года, однако в силу вступила только его первая статья, которая предусматривает введение на три года особого порядка в отдельных районах Донбасса, список которых определяется решением Верховной Рады. Остальные статьи закона не вступили в силу и начнут действовать со дня вступления в полномочия органов местного самоуправления в отдельных районах Донбасса, избранных на внеочередных выборах, проведенных в соответствии с законодательством Украины. Президент Украины Петр Порошенко исключал возможность вступления в силу закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донбасса до тех пор, пока все стороны конфликта не выполнят условия достигнутых в Минске договоренностей.
Источник :https://gordonua.
Теги: Донбасс, статус, Кучма
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