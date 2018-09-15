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Мир на Донбассе будет, – Расмуссен

15.09.2018 12:33
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Мир на Донбассе будет, – Расмуссен

Введение миротворческой миссии ООН на Донбасс урегулирует вооруженный конфликт на востоке Украины. Об этом 14 сентября, в кулуарах форума «Ялтинская европейская стратегия» в Киеве заявил экс-генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.

«У меня нет сомнений, что мир наступит, но я считаю, что для этого на востоке Украины нужны миротворцы, чтобы контролировать не только оккупированные территории, а и границу с Россией, и, конечно, Россия должна вывести свои войска – вот и вся проблема», – сказал он.

При этом экс-генеральный секретарь НАТО не ответил на вопрос, когда возможен ввод миротворцев на Донбасс.

Источник : https://dnews.dn 



Теги: Украина, Донбасс, мир
 
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