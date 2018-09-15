Над Киевом завьется флаг России: в Кремле пригрозили Украине наступлением

15.09.2018 22:22

Скандально известный российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Украина имеет перед РФ огромные долги, рассчитается за которые сможет только после того, как «над Киевом завьется флаг России».

Об этом депутат написал в личном Telegram-канале, комментируя недавнюю победу »Нафтогаза» в споре с »Газпромом», передает Обозреватель.

«Украина должна нам гораздо больше, чем 3 млрд. Это долг лишь по одному кредиту, а сколько млрд они получили от России через огромные скидки на газ? Сколько они заработали на газовой трубе, которая идет по их территории? Ведь шантажировали всю Европу в 2010 году, когда воровали газ! А территория? В 1991 году Украина получила огромную территорию, включая десятки тысяч квадратных километров российской земли», — уверен политик.

Из Украины, которую Жириновский назвал страной-банкротом, якобы уехала треть населения.

«А когда Россия запустит, наконец, Северный поток-2, который лишит Украину возможности зарабатывать на трубе, эту страну вообще ждет дефолт по всем обязательствам», — заявил он.

Источник : https://from-ua