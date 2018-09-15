Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Президент-вор: эксперт рассказал о космических богатствах агрессора Путина

15.09.2018 21:09
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт

Глава Российской Федерации Владимир Путин, а также его ближайшие единомышленники, воруют для своих целей порядка 15 – 20 миллиардов долларов каждый год. Как передает replyua.net со ссылкой на «Апостроф», об этом заявил шведский экономист, старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд. При этом он отметил, что подобные хищнические действия являются одной-единственной целью пребывания Путина при власти.

Также Аслунд добавил, что присвоение невиданных сумм Путин осуществляет через многомиллиардные схемы по отмыванию денег. В качестве примера подобной махинации эксперт упомянул производство труб для «Газпрома» приближенными к российскому президенту братьями Ротенбергами и Геннадием Тимченко.

«Откаты составляют до 50% стоимости этих проектов. Безусловно, Путин включен в это. Согласно моим оценкам, эти люди, группа Путина с Ротенбергами, Ковальчук, Тимченко, крадут по 15-20 млрд. долларов в год. Это просто бандитский режим», — подчеркнул Аслунд.

 



Теги: Донбасс, президент, Путин
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх