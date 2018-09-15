Стало известно, сколько украинцев поддержали бы вступление в ЕС и НАТО на референдуме

58,1% украинцев поддерживают членство Украины в Европейском Союзе и готовы голосовать за это на общегосударственном референдуме, одновременно в поддержку вхождения в состав НАТО высказались бы 46,3% опрошенных

Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, одновременно проведенного тремя исследовательскими организациями (КМИС, Центр Разумкова и "Социсом") и обнародованным на официальном сайте Центра.

За членство в ЕС председателю голосовать 58,1%, против - 23,9%, не определились - 9,8%.

Однозначно Украину в НАТО видят 46,3%, против выступили бы - 31,6%, еще не определились или отказались отвечать - 13,2%.

При этом 8-9% не принимали бы участия в подобном референдуме.