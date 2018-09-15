Украина заняла 88 место по качеству жизни -международный рейтинг ООН

15.09.2018 15:41

ООН обнародовала международный рейтинг качества жизни за 2017 год. Украина в глобальном рейтинге заняла 88 место.

Определяющими критериями аналитиков индекса являются такие показатели, как продолжительность жизни, уровень образования и доходов. Украина была оценена в 0,751 балл (при максимуме в 1) и заняла 88-е место из 189 стран.

На первом месте Норвегия с показателем 0,953. На втором месте — Швейцария с индексом 0,944, на третьем — Австралия с результатом 0,939. На четвертом и пятом месте оказались Ирландия и Германия с индексами 0,939 и 0,938 соответсвенно.

В первую десятку вошли Исландия, Гонконг, Швеция, Сингапур и Нидерланды.

Среди постсоветских стран в рейтинге Эстония — 30-е место с индексом 0,871. Польша заняла 33-е место, Словакия — 38-е, Венгрия — 45-е.

Россия заняла 49-е место, Беларусь — 53-е.

Нигер занял последнее 189-м месте в рейтинге.

Источник : https://donpress.