- Пенсии и минимальная зарплата в 2019 году: Гройсман назвал цифры10:30
- Голобуцкий об угрозе РПЦ в сторону Украины: "Когда Московия обещает, что "прольется кровь", она никогда не шутит"09:12
- Боевики провели "громкую акцию" против Украины в центре Луганска: фото насмешили Сеть новым маразмом07:23
- Над Киевом завьется флаг России: в Кремле пригрозили Украине наступлением22:22
- Известный украинский музыкант попал в ДТП21:36
- Президент-вор: эксперт рассказал о космических богатствах агрессора Путина21:09
- Гройсман объявил, что не собирается идти в президенты20:55
- Вашингтон готов помочь Украине с обороноспособностью, - представитель Госдепа20:40
- Раздел: Курьезы 0 Маразм крепчал: на Харьковщине торжественно открыли мусорные баки20:25
- Кучма и Волкер подтвердили безальтернативность Минских договоренностей – Олифер 20:05
Голобуцкий об угрозе РПЦ в сторону Украины: "Когда Московия обещает, что "прольется кровь", она никогда не шутит"
Политолог призвал относиться серьезно к заявлениям Москвы в адрес Киева из-за прозвучавшей угрозы "гражданской войны", связанной с предоставлением независимости украинской церкви. По мнению эксперта, агрессор не остановится не перед чем.
Украинский политический эксперт Алексей Голобуцкий прокомментировал угрозы Российской православной церкви, которая обещает "кровопролитие" после получения независимости украинской церкви, сообщает "Диалог.UA".
Комментируя слова спикера РПЦ Иллариона о "раскольниках, которые возьмут контроль над монастырями" и "верующих, которые будут защищать святые места", в своем телеграм-канале Голобуцкий написал: "Представителю 800-летнего финно-ордынского гибрида в голову не приходит, что Украина - земля полноценной нации, которая на тысячелетия старше "палачей и грабителей с болот". И все, что находится на этой земле, в принципе не может принадлежать фактически бесстатусной структуре всего трехсотлетней империи чужой расы. Коррупционная афера конца 17-го века никак не может служить основанием для любых претензий на Киевский патриархат, на территорию Украины, на любые культовые сооружения - тем более те, чья история насчитывает в четыре-пять раз больше веков, чем вообще существует симулякр под кодовым названием "Московская патриархия".
Политолог призвал быть готовыми к провокациям, которые могут быть инсценированы по приказу из Москвы. "Силовым и правоохранительным ведомствам Украины стоит начать массовую подготовку к терактам, нападениям, актам вандализма и попыткам грабежа со стороны агентов врага в тылу - "монахов", "священников" и "просто верующих", прошедших соответствующую подготовку и обеспеченных оружием и прочими ресурсами. Когда Московия обещает, что "прольётся кровь", она никогда не шутит", - уверен Алексей Голобуцкий.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, гражданская война, церковь, теракт
- Армия РФ считает большие потери на Донбассе - число "200-х" растет: за сутки ликвидировано пятеро боевиков10:09
- Те же яйца, только в профиль: как в “ДНР” разоружение проводили09:51
- Как пенсионерам-переселенцам не попасться на уловки мошенников09:31
- Ситуация в пунктах пропуска утром 16 сентября08:49
- В Ровеньках боевики «ЛНР» закрывают молитвенные дома08:41
- Волкер озвучил печальный прогноз для Донбасса после смерти Захарченко08:27
- В Донецке «власти ДНР» ведут передел собственности08:20
- Путин взял паузу по Донбассу: эксперт назвал три новых сценария Кремля в Украине08:03
- Дончане о жизни в оккупации: "Донецк деградирует, на улице почти нет улыбающихся лиц. Город вымирает"07:44
- Пост главы “ДНР” ценой в судьбы народа07:33
- Пенсии и минимальная зарплата в 2019 году: Гройсман назвал цифры10:30
- Армия РФ считает большие потери на Донбассе - число "200-х" растет: за сутки ликвидировано пятеро боевиков10:09
- Те же яйца, только в профиль: как в “ДНР” разоружение проводили09:51
- Как пенсионерам-переселенцам не попасться на уловки мошенников09:31
- Голобуцкий об угрозе РПЦ в сторону Украины: "Когда Московия обещает, что "прольется кровь", она никогда не шутит"09:12
- Ситуация в пунктах пропуска утром 16 сентября08:49
- В Ровеньках боевики «ЛНР» закрывают молитвенные дома08:41
- Волкер озвучил печальный прогноз для Донбасса после смерти Захарченко08:27
- В Донецке «власти ДНР» ведут передел собственности08:20
- Путин взял паузу по Донбассу: эксперт назвал три новых сценария Кремля в Украине08:03
- Названы препятствующие старению мозга продукты21:51
- Полезные советы: как найти подходящий товар в любой категории12:25
- Эксперты назвали самое вредное для здоровья масло07:09
- Названы привычки, ускоряющие процесс старения22:35
- В Украине запретили популярное антисептическое средство18:26
- Медики рассказали, кому нельзя пить кофе18:06
- Украинские медики готовятся к эпидемии опасного заболевания10:15
- Названа неожиданная причина импотенции10:00
- Эти утренние привычки мешают вам похудеть09:45
- Идеальная подруга по знаку Зодиака09:30
- Портал электронных услуг Пенсионного фонда: как зарегистрироваться и зачем?
- Дождь, град и сильный ветер. На Донецкую область надвигается шторм
- Мариупольцы в ужасе! Город содрогается от канонады
- «Город умирает, люди — злые»: дончане рассказывают о жизни в оккупации
- В Горловке увеличилась «внезапная» смертность
- Стало изестно о визите Ахметова в Донецк
- ВСУ дали мощный отпор боевикам, "ДНР/ЛНР" пополнили список потерь
- Эксперт раскрыл причастность Кадырова к созданию армии Суркова в оккупированном Донбассе
- Путин взял паузу по Донбассу: эксперт назвал три новых сценария Кремля в Украине
- В Раде задумали тотальную украинизацию страны: к чему готовиться