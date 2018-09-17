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Актуально для водителей. Что надо знать о новых правилах регистрации авто?
В конце августа Кабмин принял постановление, которое упрощает регистрацию транспортных средств. Изменения коснулись перерегистрации авто, в частности, процедуры снятия автомобилей с учета при продаже. Сколько денег и времени теперь смогут сэкономить украинские водители, выясняли эксперты Центра общественного мониторинга и контроля.
Как изменилась процедура? С 1 сентября этого года, продавая авто, больше не нужно проводить процедуру снятия его с учета. Транспортное средство сразу будет перерегистрироваться на нового владельца. Это будут делать при наличии документа, подтверждающего законность приобретения (договор купли-продажи или решения суда). Снимать машины с учета будут только в случаях: вывоза транспортного средства за границу на постоянное жительство, продажи нерезиденту, утилизации. Нововведения касаются автомобилей, автобусов, а также самоходных машин, мотоциклов, прицепов, полуприцепов, мотоколясок и мопедов.
В то же время перерегистрировать авто не смогут граждане, имеющие задолженность по алиментам больше, чем за три месяца. Ранее Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об усилении защиты прав детей на надлежащее содержание, тем самым усилив ответственность для должников по алиментам. Также был создан Единый реестр должников (erb.minjust.gov.ua), в котором сотрудники сервисных центров МВД будут проверять наличие долгов у продавцов авто.
Какие документы нужны? Для перерегистрации авто, как и раньше, нужны паспорта и копии идентификационных кодов (владельца и покупателя авто), свидетельство о первой регистрации авто, заявление и договор купли-продажи. Кроме того, в перечень документов, подтверждающих правомерность приобретения авто, добавили договор купли-продажи по результатам аукциона или электронных торгов. Переоформить транспортное средство и получить новое свидетельство о регистрации можно в любом сервисном центре МВД независимо от места проживания владельца.
Важно знать, что с сентября этого года данные о регистрации транспортных средств стали открытыми и содержатся в Едином государственном реестре МВД на портале data.gov.ua. Сервис не содержит конфиденциальной информации, но позволяет ознакомиться с техническими характеристиками зарегистрированных авто. Авто попадает в базу данных при первой регистрации, далее в реестре отражаются все изменения, происходящие с автомобилем: смена собственника, номерного знака, переоборудование.
Сколько стоит перерегистрация? Стоимость повторной регистрации авто отечественного производства обойдется в 525 гривен, иностранного – в 562 гривны. Ранее приходилось дополнительно платить за снятия машины с учета, которое стоило в пределах 450 грн. В МВД отмечают, что благодаря отмене этой услуги автовладельцы могут сэкономить не только деньги, но и время.
«При снятии с учета транспортное средство дополнительно осматривали. За это оплачивали услуги эксперта-криминалиста, а также саму процедуру снятия с учета. В общем все это обходилось гражданам примерно 450-470 гривен», – подчеркивает ведущий консультант сервисного центра МВД Вадим Мазурок.
Важно помнить, что при продаже транспортного средства уплачивается налог на доход по ставке 5%, а также 1,5% военного сбора. Переоформление авто происходит в течение одного рабочего дня с момента подачи заявления.
Источник: Центр общественного мониторинга и контроля
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