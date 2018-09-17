- В Макеевке боевики «ДНР» снова устроили тотальную проверку на дорогах13:30
- Генсек НАТО рассказал, как остановить войну на Донбассе13:15
- В Украине взлетели цены на алкоголь: сколько заплатим13:00
- Оккупанты «ДНР» показали допрос «убийцы» Захарченко12:46
- Впервые на Донбассе обнаружены фрагменты реактивных гранат12:38
- Борис Колесников: "Главная задача власти - добиться мира в Украине"11:45
- Российские наемники поплатились за нападение на ВСУ: у противника трое убитых и трое раненых боевиков11:35
- Синоптик: хочу всех успокоить - похолодание продлится недолго11:15
- Убийство Захарченко. Подозреваемый в покушении сделал признание11:00
- К концу года на Азовском море появится база ВМС Украины10:45
К концу года на Азовском море появится база ВМС Украины
До конца текущего года на Азовском море будет создана база Военно-морских сил Украины. Как передает replyua.net, об этом сообщает пресс-служба Кабмина на своей странице в Facebook.
«Военно-морское присутствие Украины на Азовском море усиливается. В Бердянске спустили на воду два артиллерийских бронекатера ВМС Украины. Планируем, что до конца этого года на Азовском море будет создана морская база ВМС Украины. Это создаст условия для ответа на агрессивные действия России в этом морском регионе», - сказано в заявлении Кабмина. Напомним, что в апреле этого года российские пограничники начали задерживать украинские суда в Азовском море. За последние месяцы было остановлено около 150 иностранных судов, следовавших в украинские порты.
В Госпогранслужбе Украины говорили о том, что пограничники из России имеет право осматривать суда в рамках договора между двумя странами. В начале сентября СНБО утвердил комплекс мероприятий, направленных на защиту национальных интересов Украины в акваториях Черного и Азовского морей.
Источник: https://replyua.net
Теги: Донбасс, Азовское море, ВМС, военная база
- "Важность "Кентавров" переоценили, разгромив корабли РФ с суши", - эксперт о преимуществах техники ВМС
- Мощнейшие бронекатера ВМС спущены: Украина готова отбивать атаки российского агрессора в Азовье
- Стало известно, кого Путин хочет привести к власти в Украине
- Рыбаков заставляют ловить полудохлого бычка
- Мариупольцам запретили выходить на пирсы
- В Азовском море стремительно ухудшается качество воды
- В Макеевке боевики «ДНР» снова устроили тотальную проверку на дорогах13:30
- Генсек НАТО рассказал, как остановить войну на Донбассе13:15
- Оккупанты «ДНР» показали допрос «убийцы» Захарченко12:46
- Впервые на Донбассе обнаружены фрагменты реактивных гранат12:38
- Российские наемники поплатились за нападение на ВСУ: у противника трое убитых и трое раненых боевиков11:35
- Убийство Захарченко. Подозреваемый в покушении сделал признание11:00
- Жители Донецка – боевикам: "Вы заврались по самые уши и потеряли даже доверие сторонников, вам больше не верят" 10:00
- Ситуация в пунктах пропуска утром 17 сентября09:55
- Сильные обстрелы в Донецке. Танки, взрывы и грохот не смолкали всю ночь09:01
- Оккупанта скоро ждут тяжелые времена 08:48
- В Макеевке боевики «ДНР» снова устроили тотальную проверку на дорогах13:30
- Генсек НАТО рассказал, как остановить войну на Донбассе13:15
- В Украине взлетели цены на алкоголь: сколько заплатим13:00
- Оккупанты «ДНР» показали допрос «убийцы» Захарченко12:46
- Впервые на Донбассе обнаружены фрагменты реактивных гранат12:38
- Какие фотографии ни в коем случае нельзя хранить дома12:25
- Беспредел и бандитская практика: Путин и "Единая Россия" врут - коммунисты в РФ массово выводят людей на протесты 12:10
- Борис Колесников: "Главная задача власти - добиться мира в Украине"11:45
- Российские наемники поплатились за нападение на ВСУ: у противника трое убитых и трое раненых боевиков11:35
- Синоптик: хочу всех успокоить - похолодание продлится недолго11:15
- Какие фотографии ни в коем случае нельзя хранить дома12:25
- Законы притяжения счастья09:15
- 7 вещей, которые нужно держать в строжайшем секрете07:45
- Ющенко на весь світ розповів правду про війну на Донбасі22:16
- Речь не только о «Новороссии»: Украину ожидает жесткая конфронтация с Россией19:48
- Названы препятствующие старению мозга продукты21:51
- Полезные советы: как найти подходящий товар в любой категории12:25
- Эксперты назвали самое вредное для здоровья масло07:09
- Названы привычки, ускоряющие процесс старения22:35
- В Украине запретили популярное антисептическое средство18:26
- «Город умирает, люди — злые»: дончане рассказывают о жизни в оккупации
- Дождь, град и сильный ветер. На Донецкую область надвигается шторм
- Российские СМИ не против предложения Тимошенко по Донбассу: соцсети заподозрили предательство
- Путин взял паузу по Донбассу: эксперт назвал три новых сценария Кремля в Украине
- Дончане о жизни в оккупации: "Донецк деградирует, на улице почти нет улыбающихся лиц. Город вымирает"
- Формат Волкер-Сурков уже не заработает – вопрос «голубых касок» на Донбассе снят с повестки дня, – дипломат
- "Такого никогда не было", - дончан охватила паника после серии резонансных грабежей в "ДНР"- уносят даже двери
- Российский наемник "ДНР" выстрелил себе в живот, но бронежилет не спас
- Потери российской армии на Донбассе значительно возросли: боевая сводка
- Пожар оставил оккупантов РФ без оружия: ВСУ разнесли в пух и прах склад боеприпасов врага на Донбассе. ВИДЕО