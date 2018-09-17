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Путин будет поддерживать Порошенко на выборах и поможет ему выполнить 5 основных задач – основная из которых – вступление Украины в НАТО
Как передает replyua.net, российский политолог Станислав Белковский в эфире одного из украинских телеканалов, который не так давно оказался собственностью Виктора Медведчука, заявил, что президент России Владимир Путин принял для себя решение, кто его фаворит в этой избирательной кампании в Украине.
Белковский уверен, что Путин делает ставку на Петра Порошенко. Помогать российский президент своему украинскому коллеге будет через Виктора Медведчука, уверен Белковский.
Комментируя заявление российского политолога, украинский политтехнолог Виктор Уколов отметил, что это чудесное заявление «шестерки» Кремля Белковского, очень даже кстати, ведь оно проливает свет на то, что сегодня происходит в политике.
По словам политтехнолога, теперь нам всем осталось ждать, как Путин будем помогать Порошенко, у него есть уникальный шанс доказать это на практике. Во-первых, вывести российских военных из Донбасса, во-вторых, разоружить незаконные военные формирования ЛДНР, в-третьих, вернуть Крым Украине, в-четвертых, выплатить контрибуции за нанесенный ущерб, ну и, в-пятых, поздравить вступление Украины в НАТО. «Невероятный сценарий? А вот нанять с Туровской Белковского – это оказалось возможным. Давайте догадаемся почему?», – резюмировал Виктор Уколов.
Теги: Донбасс, Путин, НАТО, выборы президента, Порошенко
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