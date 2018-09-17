- В ВР объяснили, как будут расти пенсии в 2019 году22:39
- Возвращение Донбасса уже близко! Появился сценарий освобождения22:17
- Военная база Украины на Азовском море может заставить РФ уйти из Крыма и Донбасса, - генерал22:03
- Запасайтесь водой! Жителям Покровска и Мирнограда сократят подачу воды21:48
- На этой неделе Верховная Рада рассмотрит законопроекты о переселенцах, – омбудсмен21:37
- Кремль определился с новым главарем «ЛНР»21:25
- Украина разорвет ещё один договор с Россией21:12
- Донбасс после Захарченко. Окончательный поворот в пользу России20:38
- Осень сильно расстроит украинцев: когда ворвется зима и выпадет снег20:10
- Подпольная организация в «ДНР» взяла на себя ответственность за убийство Захарченко19:55
У агентов Кремля переполох: в Украине готовятся принять громкий законопроект
В скором времени "Народный фронт" подготовит проект закона об обязательной регистрации иностранных агентов. Об этом сообщил народный депутат Максим Бурбак, передает "Диалог.UA".
Ранее был опубликован текст законопроекта Порошенко, который изменит Конституцию страны. Фракция "Народный фронт", ссылаясь на аналогичный закон США, хочет разработать проект закона, согласно которому будет проводиться обязательная регистрации иностранных агентов в Украине. Нардеп отметил, что в стране действует российская агентура, которая даже не пытается скрыться и открыто спонсирует пророссийские телеканалы и другие СМИ, а также создает большое количество организаций, которые финансируются из российского бюджета.
По мнению Бурбака, подобное следует прекратить путем создания закона, который позволит регистрировать иностранных агентов, что позволит уменьшить давление Кремля на Украину. По словам депутата, если данный закон будет принят, то СМИ и организации, внесенные в данный список, будут обязаны информировать слушателей или читателей о том, что они представляют интересы другого государства.
Он отметил, что главным образом данный закон должен быть направлен на защиту от российской пропаганды на территории Украины. Эксперт пояснила, чем опасен новый законопроект о блокировке сайтов в Украине. В США подготовили еще один законопроект против Путина, который раскроет все сведения о его личном состоянии и активах.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Украина, Донбасс, законопроект, агент, Кремль
- Президент Украины надеется, что Верховная Рада на этой неделе примет оставшиеся законопроекты из "безвизового пакета"
- От ящика шампанского - до ящика патронов
- Янукович обещает мораторий на закрытие школ. На западе - русскоязычных, а на востоке - украиноязычных
- Оппозиция решила заняться импичментом
- После встречи с Януковичем оппозиционеры отмалчиваются
- Ющенко работает над специальным указом по НДС
- Возвращение Донбасса уже близко! Появился сценарий освобождения22:17
- Военная база Украины на Азовском море может заставить РФ уйти из Крыма и Донбасса, - генерал22:03
- Запасайтесь водой! Жителям Покровска и Мирнограда сократят подачу воды21:48
- На этой неделе Верховная Рада рассмотрит законопроекты о переселенцах, – омбудсмен21:37
- Кремль определился с новым главарем «ЛНР»21:25
- Донбасс после Захарченко. Окончательный поворот в пользу России20:38
- Подпольная организация в «ДНР» взяла на себя ответственность за убийство Захарченко19:55
- После убийства Захарченко Россия получила жесткий контроль за происходящим в «Л-ДНР», – Волкер18:51
- Под Мариуполем появится транспортный хаб17:48
- В «ДНР» за нарушение комендантского часа задержали 359 человек17:35
- В ВР объяснили, как будут расти пенсии в 2019 году22:39
- Возвращение Донбасса уже близко! Появился сценарий освобождения22:17
- Военная база Украины на Азовском море может заставить РФ уйти из Крыма и Донбасса, - генерал22:03
- Запасайтесь водой! Жителям Покровска и Мирнограда сократят подачу воды21:48
- На этой неделе Верховная Рада рассмотрит законопроекты о переселенцах, – омбудсмен21:37
- Кремль определился с новым главарем «ЛНР»21:25
- Украина разорвет ещё один договор с Россией21:12
- Турция идет на риск военного конфликта с Россией: ситуация в Сирии на грани критической 20:55
- Донбасс после Захарченко. Окончательный поворот в пользу России20:38
- Кремль "дожал" Лукашенко: президент Беларуси экстренно летит в Сочи к Путину 20:25
- Эти продукты врачи не рекомендуют замораживать19:38
- Уже известен курс доллара, заложенный в госбюджет-201919:05
- Эти советы помогут не заболеть осенью15:43
- Скорая будет работать по-новому: что изменится и как вызвать врача15:14
- Какие фотографии ни в коем случае нельзя хранить дома12:25
- Законы притяжения счастья09:15
- 7 вещей, которые нужно держать в строжайшем секрете07:45
- Ющенко на весь світ розповів правду про війну на Донбасі22:16
- Речь не только о «Новороссии»: Украину ожидает жесткая конфронтация с Россией19:48
- Названы препятствующие старению мозга продукты21:51
- «Город умирает, люди — злые»: дончане рассказывают о жизни в оккупации
- Российские СМИ не против предложения Тимошенко по Донбассу: соцсети заподозрили предательство
- Оккупанта скоро ждут тяжелые времена
- Соцвыплаты переселенцам: приняли важное решение
- Путин взял паузу по Донбассу: эксперт назвал три новых сценария Кремля в Украине
- Дончане о жизни в оккупации: "Донецк деградирует, на улице почти нет улыбающихся лиц. Город вымирает"
- Формат Волкер-Сурков уже не заработает – вопрос «голубых касок» на Донбассе снят с повестки дня, – дипломат
- Российский наемник "ДНР" выстрелил себе в живот, но бронежилет не спас
- "Такого никогда не было", - дончан охватила паника после серии резонансных грабежей в "ДНР"- уносят даже двери
- Потери российской армии на Донбассе значительно возросли: боевая сводка