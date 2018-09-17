Украина разорвет ещё один договор с Россией

17.09.2018 21:12

Украина разорвет договор о статусе Азовского моря как внутреннего моря России и Украины. Как сообщает replyua.net, такое заявление прозвучало от главы внешнеполитического ведомства Украины Павла Климкина в комментарии журналистам после заседания Евроатлантического форума.



«Украина постепенно пересмотрит всю договорную базу с Россией. Следующим шагом будет пересмотр договора об Азовском море», - заявил Климкин. Однако он не сообщил, когда Украина прекратит этот договор. «Абсолютный факт, что договорно-правовая база наших отношений с Россией будет постепенно полностью переделана. У каждого договора с Россией имеется пункт о процедуре прекращения его действия, и у нас уже есть план, когда и как мы будем это делать. Но если мы объявим этот план сейчас, Россия использует его против нас в судебных процессах», - добавил глава МИД.



По его словам, действия договора о дружбе и сотрудничестве не прекращались сознательно. «Мы не останавливали действие договора, поскольку он работал на нас во всех международных судебных процессах, начиная со Стокгольмско