Украинским военнослужащим пообещали серьезное повышение зарплат: цифры

17.09.2018 16:45

Президент Украины Петр Порошенко поддержал предусмотренное в проекте государственного бюджета на 2019 год повышение денежного обеспечения украинских военнослужащих. Об этом он сообщил в Facebook, передает Апостроф.

"Повышению денежного обеспечения украинского воина быть! Озвученная мной и поддержанная СНБО инициатива по увеличению выплат солдатам отражена в (проекте) бюджете-2019, представленном сегодня Кабмином", - написал глава государства.

Порошенко пообещал, что с 2019 года заработная плата военных "увеличится минимум на 30%".

Ранее, в пятницу, 14 сентября, премьер-министр Украины Владимир Гройсман, представляя проект закона "О Государственном бюджете Украины на 2019 год" сказал, что общий бюджет на безопасность и оборону составит 209,5 млрд грн.

Из них: на развитие и модернизацию военной техники будет выделено 36,2 млрд грн (+3,9 млрд грн по сравнению с 2018 годом), на денежное обеспечение военнослужащих – 108,3 млрд грн (+24,1 млрд грн), общественную безопасность – 82,1 млрд грн (+16,1 млрд грн).

Гройсман также пообещал, что "военнослужащий будет получать зарплату не менее 10 тыс. грн". В других службах правопорядка, по его словам, зарплата будет несколько ниже, но не менее 9 тыс. грн.

Источник: https://from-ua.com