Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Украинским военнослужащим пообещали серьезное повышение зарплат: цифры

17.09.2018 16:45
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Украинским военнослужащим пообещали серьезное повышение зарплат: цифры

Президент Украины Петр Порошенко поддержал предусмотренное в проекте государственного бюджета на 2019 год повышение денежного обеспечения украинских военнослужащих. Об этом он сообщил в Facebook, передает Апостроф.

"Повышению денежного обеспечения украинского воина быть! Озвученная мной и поддержанная СНБО инициатива по увеличению выплат солдатам отражена в (проекте) бюджете-2019, представленном сегодня Кабмином", - написал глава государства.

Порошенко пообещал, что с 2019 года заработная плата военных "увеличится минимум на 30%".

Ранее, в пятницу, 14 сентября, премьер-министр Украины Владимир Гройсман, представляя проект закона "О Государственном бюджете Украины на 2019 год" сказал, что общий бюджет на безопасность и оборону составит 209,5 млрд грн.

Из них: на развитие и модернизацию военной техники будет выделено 36,2 млрд грн (+3,9 млрд грн по сравнению с 2018 годом), на денежное обеспечение военнослужащих – 108,3 млрд грн (+24,1 млрд грн), общественную безопасность – 82,1 млрд грн (+16,1 млрд грн).

Гройсман также пообещал, что "военнослужащий будет получать зарплату не менее 10 тыс. грн". В других службах правопорядка, по его словам, зарплата будет несколько ниже, но не менее 9 тыс. грн.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, заработок, военнослужащий, повышение
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх