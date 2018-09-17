Уже известен курс доллара, заложенный в госбюджет-2019

17.09.2018 19:05

Проект госбюджета на 2019 год построен на курсе доллара на уровне 29,4 гривен. Об этом говорится в тексте объяснительной записки к проекту госбюджета-2019, опубликованном на сайте Верховной Рады, передает Корреспондент.

"Расчеты осуществлены с использованием прогнозного курса на конец года 29,4 грн/долл.", - говорится в документе.

Согласно документу, исходя из такого прогноза, общий размер прямого госдолга к началу 2020 года составит 2,060 трлн грн, или 52,2% ВВП, гарантированный госдолг – 388 млрд 630 млн 087,1 тыс. грн, а суммарный госдолг - 62% ВВП.

Также проект госбюджета предусматривает минимальную зарплату на уровне 4173 грн. В почасовом размере с начала нового года минимальная зарплата составит 25,13 гривны.

Доходы госбюджета-2019 год определены в сумме 1 трлн 008 млрд 375 млн 099,7 тыс. гривен. Доходы бюджета в 2018 году были заложены на уровне 877 млрд грн.

Расходы госбюджета в 2019 году определены в сумме 1 трлн 094 млрд 368 млн 288,1 тыс. гривен. В прошлом году расходы предусматривались на уровне 948 млрд гривен.

Предельный объем дефицита государственного бюджета Украины в этом году указан – 89 млрд 989 млн 320 тыс. гривен (вырос на 12 млрд по сравнению с 2018 годом).

Источник: https://from-ua.com