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В Британии отреагировали на «версию» РФ о катастрофе МН17

17.09.2018 18:03
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В Британии отреагировали на «версию» РФ о катастрофе МН17

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон назвал новую российскую версию причины катастрофы лайнера МН17 на Донбассе примером дезинформации.

По словам Уильямсона, Совместная следственная группа провела независимое расследование, которое назвало причастного к катастрофе МН17. Также, он уточнил: «Это еще один пример российской дезинформации».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Россия, Донбасс, Великобритания, катастрофа, авиакатастрофа
 
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