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"Большой бизнес жены в России - это правда", - Медведчук "подтвердил" причастность Марченко "к войне на Донбассе". ВИДЕО
Близкий родственник Владимира Путина Виктор Медведчук подтвердил, что у его жены есть прибыльный бизнес на территории страны-агрессора.
Известная украинская телеведущая Оксана Марченко на самом деле имеет большой бизнес в России, передает "Диалог.UA".
Об этом заявил ее муж и кум Владимира Путина Виктор Медведчук: "Компании, о которых идет речь в этой статье (расследование программы "Схемы" - ред.), в действительности принадлежат моей жене".
По его словам, бизнес абсолютно законный, но записан на жену в связи с санкциями Соединенных Штатов.
Также он отметил, что сведения в средствах массовой информации соответствуют действительности и тому, что указано в декларациях. "Все это в доступных источниках.
Что касается тех объектов, о которых идет речь в публикации, это правда, я это подтверждаю", - подвел итог Медведчук.
Данные заявление в очередной раз стали подтверждением тому, что чета Медведчука и Марченко в буквальном смысле спонсируют агрессию РФ на Донбассе, имея прибыльный бизнес в стране-агрессоре.
Теги: Россия, США, Донбасс, бизнес, санкции, агрессор, Медведчук, РФ
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