- Украину вот-вот накроет новая волна декоммунизации: что переименуют на этот раз19:02
- "Большой бизнес жены в России - это правда", - Медведчук "подтвердил" причастность Марченко "к войне на Донбассе". ВИДЕО16:59
- Уехавших из неподконтрольного Донбасса военных обеспечат жильем15:48
- Рада рассмотрит законопроекты о переселенцах на этой неделе14:21
- Украина и МВФ договорились о росте цены на газ13:25
- В НАТО нашли решение по урегулированию войны на Донбассе13:19
- Очередная провокация в Азовском море. ВИДЕО11:58
- Гибридная армия РФ не прекращает попытки наступления на Донбассе11:41
- РПЦ предупреждает о начале войны против УПЦ в случае «легализации украинских раскольников»09:07
- В планах у Кремля действительно возвратить Донбасс - Медведчук вдруг назвал Россию агрессором и поменял свой тон07:49
Гибридная армия РФ не прекращает попытки наступления на Донбассе
Пресс-центр штаба Операции Объединенных сил информирует о том, что российско-террористические войска не прекращают обстрелы позиций ВСУ. За минувшие сутки, 17 сентября, боевики 21 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины на временно оккупированном Донбассе, передает "Диалог.UA".
В частности, российские оккупанты дважды дерзнули применить вооружение, запрещенное минскими договоренностями. В штабе зафиксировали, что противник осуществлял обстрелы позиций ООС в районах населенных пунктов Крымское, Луганское, Светлодарск, Старогнатовка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино. К счастью, потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. По данным украинской разведки, один террорист был уничтожен и еще один ранен.
Теги: Донбасс, Российская Федерация, армия, наступление
- Известная чеченка произнесла то, что приведет Путина в бешенство: Окуева назвала самое слабое место армии РФ, Украина должна бить по полной
- Россияне возглавили армию ДНР: переброшена новейшая техника
- Боевики "ДНР" массово бросают службу и уезжают в Россию: наемники рассказали, почему больше не могут оставаться на Донбассе
- На Донбасс или в Сирию: оккупанты массово забирают крымчан в армию
- Судьба Каддафи не дает Путину покоя: разъедаемый безумными страхами хозяин Кремля уже создает личную армию для защиты от собственного народа
- Будут воевать за идею... "Армия" "ЛНР" осталась без "новогодней премии" и продуктов
- Захарченко посмертно стал «почетным академиком»19:58
- В террористической "ЛНР" прогремел мощный взрыв: в оккупированный Алчевск прибыло много российских наемников19:28
- Захар Прилепин и его «батальон»18:31
- Народные депутаты поддержали специальные тарифы для прессы Луганщины и Донетчины18:05
- Фонд госимущества начал подготовку к приватизации «Азовмаша»17:40
- В Мариуполе отпразднуют фестиваль украинского орнамента16:37
- Боевики «ДНР» задержали более 350 человек16:19
- Уехавших из неподконтрольного Донбасса военных обеспечат жильем15:48
- Ликвидирован российский наемник из Жигулевска15:22
- Кремль уже назначил кандидат на "пост" главаря "ЛНР"14:58
- Захарченко посмертно стал «почетным академиком»19:58
- Разработана диета, продлевающая жизнь19:57
- В террористической "ЛНР" прогремел мощный взрыв: в оккупированный Алчевск прибыло много российских наемников19:28
- Украину вот-вот накроет новая волна декоммунизации: что переименуют на этот раз19:02
- Захар Прилепин и его «батальон»18:31
- Киношники напугали киевлян флагом "ДНР"18:20
- Народные депутаты поддержали специальные тарифы для прессы Луганщины и Донетчины18:05
- Фонд госимущества начал подготовку к приватизации «Азовмаша»17:40
- Тыква вызывает необратимые процессы в организме! Такую информацию нужно знать!17:23
- "Большой бизнес жены в России - это правда", - Медведчук "подтвердил" причастность Марченко "к войне на Донбассе". ВИДЕО16:59
- Разработана диета, продлевающая жизнь19:57
- Тыква вызывает необратимые процессы в организме! Такую информацию нужно знать!17:23
- Вечный холод или пекло: на планете радикально и неумолимо меняется климат10:10
- Ошибка ценой Вашего здоровья: нельзя есть огурцы с помидорами09:51
- Эти продукты врачи не рекомендуют замораживать19:38
- Уже известен курс доллара, заложенный в госбюджет-201919:05
- Эти советы помогут не заболеть осенью15:43
- Скорая будет работать по-новому: что изменится и как вызвать врача15:14
- Какие фотографии ни в коем случае нельзя хранить дома12:25
- Законы притяжения счастья09:15
- Возвращение Донбасса уже близко! Появился сценарий освобождения
- Оккупанта скоро ждут тяжелые времена
- «Город умирает, люди — злые»: дончане рассказывают о жизни в оккупации
- Соцвыплаты переселенцам: приняли важное решение
- Российские СМИ не против предложения Тимошенко по Донбассу: соцсети заподозрили предательство
- Путин взял паузу по Донбассу: эксперт назвал три новых сценария Кремля в Украине
- Дончане о жизни в оккупации: "Донецк деградирует, на улице почти нет улыбающихся лиц. Город вымирает"
- Формат Волкер-Сурков уже не заработает – вопрос «голубых касок» на Донбассе снят с повестки дня, – дипломат
- Российский наемник "ДНР" выстрелил себе в живот, но бронежилет не спас
- "Такого никогда не было", - дончан охватила паника после серии резонансных грабежей в "ДНР"- уносят даже двери