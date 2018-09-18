Готуйтеся, ця зима буде рекордно холодною за останні сто років!

18.09.2018 22:38

Синоптики прогнозують, що зима, яка наближається виявиться найбільш студеною за ціле століття.

Торкнеться вона всіх країни світу. Наприклад, в Західній Європі вже почали відповідну підготовку до майбутніх холодів.

Вчені вважають, що саме майбутня зима стане рискою, від якої доведеться вести нове літочислення кліматичних умов.

М’які зими, коли дощ йде значно частіше, ніж сніг, залишаться в минулому. Холодно буде вже в листопаді, а перша декада грудня принесе справжні морози.

Все це буде супроводжуватися снігопадами не тільки в Європі, але і ряді азіатських держав, для яких подібні природні явища рідкісні.

Джеймс Медден один з найбільш відомих європейських метеорологів. Він уже виступив із заявою, в якій закликав жителів Європи насолоджуватися теплими днями, так як їх залишилося небагато. Уже в наступному місяці погода почне стрімко псуватися.

Експерт закликав населення готуватися до тривалих морозів, запастися теплими предметами одягу, і провести утеплення власного житла.

Вітчизняні синоптики погоджуються зі своїми західними колегами. Вони відзначають, що зима буде не тільки суворою, але і тривалою. В якості основної причини подібної ситуації називається різке зростання температури води в Тихому океані.

Вона виросла відразу на один градус, що призведе до появи над Європою арктичних повітряних мас з їх низькими температурами.

Зима в нинішньому році почнеться в листопаді і протримається до квітня, причому мороз на вулиці в -25 градусів стане повсякденним явищем.

Источник ukrainians.today