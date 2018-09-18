Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Рада рассмотрит законопроекты о переселенцах на этой неделе

18.09.2018 14:21
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Рада рассмотрит законопроекты о переселенцах на этой неделе

С 18 по 21 сентября Верховная Рада Украины должна рассмотреть законопроекты, которые касаются соблюдения прав переселенцев.
Как сообщает пресс-служба уполномоченного ВРУ по правам человека, второй согласительный совет 9 сессии 8 созыва состоялся., пишет Трибун.
"Я приветствую внесение таких законопроектов, как №7304 и 4023. Именно они регулируют права внутренне перемещенных лиц. Их учет и регистрацию места жительства. Упрощают процедуру оформления документов для таких лиц. Предусматривают право на взятие на социальный квартирный учет, если они не имеют другого жилья для проживания", - написала Денисова на своей странице в Facebook.
По данным пресс-службы сегодня нардепы рассмотрят законопроект №7304 о внесении изменений в Закон Украины "О жилищном фонде социального назначения", что предусматривает внесение изменений, которые позволят ВПЛ становиться на социальный квартирный учет, если они не имеют другого жилья для проживания. В том числе, и по адресу, указанному в справке ВПЛ.
В четверг, 20 сентября, в ВРУ должны рассмотреть во втором чтении еще один важный и связанный с предыдущим законопроект №4023 о внесении изменения в Закон Украины "О временных мерах на период проведения антитеррористической операции".
"Проект мной вполне поддерживается. Он упрощает процедуру подтверждения гражданства для лиц, проживающих в зоне АТО и внутренних переселенцев. А это важно в контексте соблюдения прав человека, в частности – права на выбор гражданства и избирательных прав", – отметила Денисова.



Теги: Донбасс, законопроект, Верховная Рада, переселенцы
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх