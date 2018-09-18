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Украинцам разрешат покупать иностранную валюту через интернет
Национальный банк Украины (НБУ) планирует разрешить физлицам покупку иностранной валюты через интернет.
Такая норма содержится в проекте структуры валютного регулирования, которое вступит в силу вместе с введением в действие закона "О валюте и валютных операциях" 7 февраля 2019 года, сообщает пресс-служба регулятора, пишет Апостроф.
"На такие операции будет распространяться аналогичный лимит, как и на покупку наличной валюты (сейчас - до 150 тыс. грн в день в эквиваленте)", - уточнили в НБУ.
Кроме того, после начала действия закона вступят в силу еще несколько инициатив. В частности, предельный срок осуществления расчетов по экспортно-импортным контрактам будет расширен до 365 дней со 180 дней. Будет также отменен валютный надзор для экспортно-импортных операций на сумму до 150 тыс. грн. Будут отменены индивидуальные валютные лицензии, им на смену придет система электронных лимитов. Также будут отменены санкции в виде прекращения внешнеэкономической деятельности за нарушение сроков расчетов.
"Будут ли в новых нормативно-правовых актах другие шаги по валютной либерализации, кроме тех, что уже предусмотрены законом, будет зависеть от макроэкономических условий на момент завершения работы над новым валютным регулированием", - приводит пресс-служба НБУ слова замглавы НБУ Олега Чурия.
Теги: Украина, Донбасс, Интернет, валюта, покупки
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