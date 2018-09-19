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С сегодняшнего дня дружба Украины и России официально прекращена

19.09.2018 15:00
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С сегодняшнего дня дружба Украины и России официально прекращена

Сегодня, 19 сентября, официально вступил в действие подписанный президентом Украины Петра Порошенко, согласно которому вводится в действие решение СНБО о прекращении Договора о дружбе между Украиной и Россией. Как передает replyua.net, соответствующий документ был опубликован в газете «Урядовый курьер».

В том числе, указ президента одобряет предложение внешнеполитического ведомства относительно прекращения Украиной действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией, подписанного 31 мая 1997 года.

Также отмечается, что, согласно указу главы государства, следующим шагом должно стать рассмотрение депутатами Верховной Рады президентского законопроекта о прекращении действия соглашения о дружбе. Более того, Министерство иностранных дел Украины должно проинформировать Российскую Федерацию и международные организации ООН, ОБСЕ и так далее о решении Украины относительно дружбы со страной-агрессором. 



Теги: Украина, Россия, Донбасс, договор, дружба
 
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